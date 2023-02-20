　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

泰籍女旅客掉手機急哭　警調監視器聯繫運將找回

▲泰籍女子手持拿失而復得手機感謝警方即幫忙。（圖／大園警分局提供）

▲警方將泰籍女子載往機場找到搭乘的計程車運將。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名35歲泰國籍女子搭機來台自由行，但她從桃園機場搭乘計程車要到市區住宿時，竟不慎將手機掉落車上，急得在超商內哭了出來，警方接獲店員報案到場協助，迅速調閱監視器找到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫後順利找回女子的手機，女子除頻頻道謝外也當場大讚台灣警方的高效率。

▲警方將泰籍女子載往機場找到搭乘的計程車運將。（圖／大園警分局提供）

▲泰籍女旅客手持拿失而復得手機感謝警方即幫忙。（圖／大園警分局提供）

大園分局三菓派出所於19日19時許接獲轄內超商店員報案，稱有一名外籍女子坐在店內哭泣，似乎需要協助，請警方到場了解。巡佐李茂青、警員吳兆軒獲報前往關心，但女子僅會說簡單的英文，溝通上有困難，員警於是利用翻譯軟體試著與她對話。

經員警耐心溝通之下，得知女子是從泰國獨自來台自由行，她於晚間抵台後搭乘計程車要到大園地區住宿，下車後不久就發現手機遺落在車上，因為許多資料都在手機裡，加上她語言不通，不知該如何是好，感到心急如焚徬徨無助。

警方詢問女子大概下車的時間及地點，並調閱周邊監視器，順利查到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫總算找到女子的手機。員警隨即載女子前往機場找司機取回手機，女子看見物品失而復得，感動地落淚，頻頻向警方道謝。

ET快訊
新店溪驚現大型「龜界恐龍」！　兇猛咬合力驚人
媽祖慈悲看到了！跛腳阿伯「走一步痛一次」　鑾轎為他急轉90度
6人被懲處「罰太重」　雲豹喊冤：我們是受害者
快訊／北市發言人請辭！　蔣萬安2度慰留
快訊／龍舟天菜騎車墜坑　初判沉水中5hrs溺斃
「全面脫口罩」時間曝！　王必勝揭下階段規劃
4月嬰僅3.5公斤渾身傷慘死　父母月收20萬：狗咬的
快訊／台南死亡車禍！　男騎士遭輾爆頭亡
台灣政界轉建商第一人　嘆：一毛錢都沒賺到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國道8號東向8.5公里小客車自撞護欄　幸無人員傷亡

泰籍女旅客掉手機急哭　警調監視器聯繫運將找回

五星飯店創意入菜驚豔全場　饒慶鈴與張善政聯手行銷台東農特產

台東偏鄉機車排氣定檢服務開跑　預計東河等6鄉50場次

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

國道8號東向8.5公里小客車自撞護欄　幸無人員傷亡

泰籍女旅客掉手機急哭　警調監視器聯繫運將找回

五星飯店創意入菜驚豔全場　饒慶鈴與張善政聯手行銷台東農特產

台東偏鄉機車排氣定檢服務開跑　預計東河等6鄉50場次

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

基隆「雨精靈創作大賽」開跑　童話藝術節首度融入永續發展目標

受大陸地區挾帶境外污染影響　屏東縣空氣品質不良

防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

凱特王妃「愛的小手」拍威廉屁股！紅毯上這一幕沒忍住　閃瞎粉絲

福斯「小改款電動掀背」3／1亮相　5車型、內外升級約142萬起

傳設「大局條款」新生代議員跳腳　朱立倫怒：各種謠言影響選舉

對比疫情前後差超大！北京景區人山人海　遊客嘆「像夢一場」

彩券連續槓龜40多年　男生日當天「中225萬元」大獎：最棒的禮物

沒面試就知是屎缺！他揭「人資3舉動」露餡　過來人嘆：我都略過

老農種田摔倒滿臉血！救護車來了突拒送醫　暖警一動作曝原因

影像外流案藍喊送紀律委員會　羅致政：不要政治操作

ChatGPT代筆寫報告「衝擊大學考招」　招聯會：加強第二階段審查

國稅局受理首報族「稅額試算」　即日起至3／15

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

地方熱門新聞

2023台灣燈會閉幕

2023萬金杜鵑2／25開展　藝術家打造移動花聚落

室內口罩令2/20解禁　新北搭大眾運輸仍須戴口罩

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

盧崑福捐贈台南省躬國小棒球隊

貨車司機收入扶養身障父母+患病弟　生活陷入困頓

防疫國家隊「康那香企業」辦災害演練

逆溫混合層偏低+濃霧　嘉義市啟動空污應變

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

鐵花新聚落「閃閃PARK」2/25開幕

嘉義市3/1減壓供水　公部門成立抗旱專區

嘉義市調降公立幼兒園新招生班級師生比

基隆雨精靈創作大賽　童話藝術節融入SDGs

首宗國民法官審理律師名單曝

更多熱門

相關新聞

酒醉移工搭小黃嘔吐　一句話惹毛運將

酒醉移工搭小黃嘔吐　一句話惹毛運將

1名印尼籍移工酒醉後坐計程車時，因不勝酒力竟直嘔吐在車上，運將則要求除了車資還要清潔費和營業損失費3000元，但移工聽聞後非常生氣，直說乾脆送他回印尼算了，未料這一句話讓運將氣炸了，直接將車開到派出所，經員警繴聯繫協調印尼移工所屬公司願意善後，讓事件和平落

更新iOS 16.3.1狂掉電！果粉+1傳災情

更新iOS 16.3.1狂掉電！果粉+1傳災情

高雄白車撞路邊車！駕駛：閃小動物釀禍

高雄白車撞路邊車！駕駛：閃小動物釀禍

iPhone螢幕翹起　工程師「維修1舉動」惹怒他

iPhone螢幕翹起　工程師「維修1舉動」惹怒他

丟棄陳時中砂畫像？　何志偉曝「立院調查報告」：已證明我清白

丟棄陳時中砂畫像？　何志偉曝「立院調查報告」：已證明我清白

關鍵字：

泰籍女旅客手機遺落哭泣監視器運將

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面