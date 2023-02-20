泰籍女旅客掉手機急哭　警調監視器聯繫運將找回

▲警方將泰籍女子載往機場找到搭乘的計程車運將。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名35歲泰國籍女子搭機來台自由行，但她從桃園機場搭乘計程車要到市區住宿時，竟不慎將手機掉落車上，急得在超商內哭了出來，警方接獲店員報案到場協助，迅速調閱監視器找到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫後順利找回女子的手機，女子除頻頻道謝外也當場大讚台灣警方的高效率。

▲泰籍女旅客手持拿失而復得手機感謝警方即幫忙。（圖／大園警分局提供）

大園分局三菓派出所於19日19時許接獲轄內超商店員報案，稱有一名外籍女子坐在店內哭泣，似乎需要協助，請警方到場了解。巡佐李茂青、警員吳兆軒獲報前往關心，但女子僅會說簡單的英文，溝通上有困難，員警於是利用翻譯軟體試著與她對話。

經員警耐心溝通之下，得知女子是從泰國獨自來台自由行，她於晚間抵台後搭乘計程車要到大園地區住宿，下車後不久就發現手機遺落在車上，因為許多資料都在手機裡，加上她語言不通，不知該如何是好，感到心急如焚徬徨無助。

警方詢問女子大概下車的時間及地點，並調閱周邊監視器，順利查到女子搭乘的計程車，經與司機聯繫總算找到女子的手機。員警隨即載女子前往機場找司機取回手機，女子看見物品失而復得，感動地落淚，頻頻向警方道謝。