紅爆！嚴重境外移入空污　看到「⎔、△」注意了

▲今早8時空氣品質。（圖／翻攝環保署網站）

記者陳俊宏／台北報導

嚴重境外移入空氣污染事件！天氣風險公司總經理彭啟明今天（20日）提醒，新的一波冷空氣也伴隨境外空氣污染物報到，建議您外出要戴上口罩，尤其是敏感性患者，如果所在地空污指標有到「三角型」（△），敏感族群不健康等級就要多注意。另外，若是看到「六角形符號」（⎔），就代表「所有族群」都要注意。

環保署提醒，高屏地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、中部、雲嘉南地區、新竹、苗栗地區、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

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▼今早8時多處空污指標有到「三角型」，高屏、金門更是「六角形」。（圖／翻攝環保署網站）

中央氣象局長鄭明典19日深夜在臉書說，「雨不夠，髒空氣進來了！晚上門窗關好，不要出去淋雨！嚴重的境外移入空氣污染事件！」

彭啟明也在臉書提到，新的一波冷空氣也伴隨境外空氣污染物報到，建議您外出要戴上口罩，尤其是敏感性患者，如果所在地空污指標有到「三角型」，敏感族群不健康等級就要多注意。另外，若是看到「六角形符號」（⎔），就代表「所有族群」都要注意，應減少戶外活動。

彭啟明指出，北部空污預計周二逐漸好轉，中南部則會持續累積1、2天。