臉書「神秘氣球」貼文全刪光　鄭明典：相關問題不便再回答

▲鄭明典今早發布與神秘氣球相關貼文，下午已刪除。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者李姿慧、張乃文／台北報導

中國偵查氣球上周因入侵美國領空遭擊落，近日又發現阿拉斯加上空有不明物體，美方派戰機發射飛彈打下。不過，類似不明的氣球也曾出現在台灣至少3次，氣象局長鄭明典今上午原本也在臉書再度發布一段「不明氣球」的縮時影片，且地點就在合歡山，沒想到相關貼文下午就已經刪除，《ETtoday新聞雲》記者致電詢問，但未能聯繫上本人，無法取得回應。

繼美國發現中國偵查氣球後，台灣部分，鄭明典也屢次在臉書提到，類似不明氣球曾出現在我國，包括2021年9月27日拍攝，出現在總統府和司法院大樓上方、2022年3月也曾現蹤。而今早他也在臉書放上一段約30秒的縮時影片，並說明該影片地點為2021年12月31日在合歡山鳶峰停車場，氣球在北北東方仰角約25度，緩慢向東南移動，鳶峰海拔2750公尺。

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不過，這篇貼文在下午就被發現刪除，記者致電詢問，卻未能聯繫上本人，無法取得回應。另外，日前鄭明典在臉書提到與不明氣球相關的文章及照片也已全數刪除。根據《自由時報》指出，鄭明典承認相關照片及影片都已刪除，並表達不方便再說明相關事情。至於是否是有人要求，他並未直接否認，僅低調表示，若後續有與氣球相關的問題，都不方便再回答。

對於不明氣球現蹤台灣，且是在總統府上方一事，國防部10日曾針對相關議題回應，依所述日期的空域監控分析，媒體所謂探空氣球，並非出現在台灣本島，而是距離約40公里以外之外海，國防部對台海周邊空域狀況，均能持續掌握並適切應處。

▲鄭明典指出，不明氣球2021年9月曾出現在總統府上空，但國防部否認。（圖／翻攝鄭明典臉書）