連假手機平板不離手　美式賣場「線上隱藏版好物」3C族受惠

▲趁著年假追劇的上班族，開春後仍然要緊盯著電腦上工，讓過度疲勞的身心開始拉警報。（圖／記者周宸亘攝，下同）

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串流平台年度夯劇在年前輪番上線，10天年假期間甚至還有YT直播、粉絲狂刷聊天室，雖然跟上話題潮流，卻導致放縱過度的3C族群拉警報！年後除了控制飲食避免身材走樣，也別忘了一樣重要的護明保養，日前就有網友發現，日本原裝進口的「樂敦V葉黃素」在美式賣場線上購物悄悄推出限時優惠了，2入120粒原價999元的獨家組合，現在只要849元，惹得網友驚呼，「大家都偷偷暗槓特價資訊，不講的嗎！？」

如今市面上的葉黃素產品眾多，主打的原料與含量也各有差別，該怎麼選購才能避免持續受到傷害，是3C族最想了解的重點。其實就營養師的角度來看，挑選葉黃素時只要以基本3大原則檢視成分與劑量，就能很快挑出馬上放入購物車結帳的品項！原則一就是以游離劑型的葉黃素為優先，一來它的分子小，並且已經除去脂肪酸，所以不用經過消化就能更快地被人體吸收。再者，根據美國食品藥物管理局（FDA）及台灣衛福部建議，一般成人每日應攝取6～10mg的葉黃素維護健康，單日最多攝取30mg為上限，中高劑量是不錯的選擇。最後，另添加複方成份更能幫助葉黃素的作用更加乘，像是玉米黃素、山桑子、花青素、魚油等營養，對於護明保養更加分。

最近在美式賣場論壇引起廣泛討論、社團好評的「樂敦V葉黃素」，被不少網友大讚「沒有異味、腥味」、「滿好吞，不會太大顆」、「長時間看電腦有比較不疲勞」、「夾鏈袋設計，上班攜帶方便」，從成分到攝取的方便性，都幫3C族群設想周到！而在最重要的成分方面，主打精選5大護明複方，包括被營養師認可人體吸收率較佳的游離型葉黃素，並擁有充足劑量20mg，同時採用美國國家衛生研究院建議的「5：1黃金比例（葉黃素20mg：玉米黃素4mg）」以提供充足營養。再者，複方成份亦添加令人晶亮有神、舒適滋潤的山桑子萃取物與富含豐富DHA的魚油，最後再以獨特的雞肉萃取粉支援滿滿活力，保持調節力並同步提升保護力。

▲▼僅1.2公分的超小顆粒軟膠囊，要讓在乎保健的3C族好吞嚥不卡卡。

抓準年後3C族對護明保健品的需求大增，「樂敦V葉黃素」即日起～3/2（四）特別在美式賣場推出「線上限時特惠價」120粒只要849元，4個月的用量相當於1天只需7塊錢，機會難得的激安價，不需要到賣場跑一趟，活動只在線上，僅需要在美式賣場官網閉眼放空下單，就能搶在開工之際做好保養。

▼年後3C族對於護明保健品的需求大增，即日起～3/2（四）「樂敦V葉黃素」特別在美式賣場推出「線上限時特惠價」，一組2袋共120粒，原價999元促銷檔期只要849元。