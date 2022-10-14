樂敦護眼發起「看見的美好（Joy of Seeing）計畫」！盡心力保住孩童視力健康

▲「樂敦」舉辦一系列護眼EYE健康的趣味活動，透過遊戲從中教導孩童正確的用眼習慣。

圖、文／樂敦製藥集團提供

世界衛生組織(WHO)將每年10月的第二個星期四訂為｢世界視覺日｣(World Sight Day)，身為護眼領導品牌的「樂敦」，期望喚醒人們對視力問題的關注，自1909年在日本上市第一瓶眼藥水開始，100多年來一直致力於傳遞護眼健康，今年樂敦製藥集團亞洲各國家一起合作展開「『看見』的美好（Joy of Seeing）」計畫，幫助保護全人類的眼睛健康，宣導兒童預防近視、維護眼睛健康的活動。願景是為世界上的人們帶來「看得見的健康」和「看得見的快樂」，樂敦製藥集團也持續支持亞洲國家免費眼科檢查和治療，提供免費人工水晶體治療白內障，並培訓當地眼科醫生。

「樂敦」今年更著眼在後疫情時代的小朋友，提供護眼健康教育，暑假期間於科教館舉辦一系列護眼EYE健康的趣味活動，透過遊戲與孩童進行互動挑戰，從中教導孩童正確的用眼習慣。透過VR體驗教材，親身感受當眼睛生病時看出去的世界，深刻體驗眼疾帶來的不便; 戴著各種花式眼鏡完成拼圖任務; 挑戰在最短時間內找出兩張圖片不同之處，考驗專注力及洞察力等活動，一天即吸引超過600位小朋友熱情參與，完成所有關卡還能獲得印有護眼小叮嚀的迷宮設計墊板，隨時提醒小朋友適當的休息，落實護眼好習慣。

台灣「樂敦」護眼品牌更進一步身體力行護眼行動，有鑑於研究發現每天戶外活動兩小時有助於預防或降低近視發生，鼓勵同仁全家大小一起響應｢樂敦的一小步，護眼一大步｣活動，放下3C走出戶外，一人1萬步，全員接力60萬步；全員完成集步，樂敦將捐款台灣防盲基金會，攜手為關懷偏鄉孩童視力健康貢獻一份心力。