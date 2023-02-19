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江西3警臨檢被殺死！無照駕駛拒酒測「拔刀瘋狂刺人」

▲▼江西3警臨檢被殺死！兇手拒酒測「拔刀瘋狂攻擊」。（圖／翻攝微博）

▲3名警察遭到攻擊，送醫後不治身亡。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西上栗17日凌晨發生殺警案，2名民警及1名輔警在執行酒駕臨檢任務時，遭到一名拒檢的駕駛持刀攻擊，3人送醫後不治身亡。

根據大陸媒體報導，上栗縣交警大隊當晚在縣城執行酒駕臨檢的任務，一名騎著電單車的駕駛因沒有駕駛證又酒駕，拒絕配合臨檢，並突然拔刀瘋狂攻擊，刺傷2名民警及1名輔警。

警方表示，3名警務人員被送往醫院急救，但最後仍傷重不治。警方也提到，嫌犯年約40歲，犯罪當晚已被拘捕，案件正進一步調查中。

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