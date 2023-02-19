結婚是第2次投胎！他授「婚前必看10點」　觸動人妻：讀完鼻酸了

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結婚是第2次投胎！呂秋遠授「婚前必看10點」　觸動人妻：讀完鼻酸了

相親,戀愛,結婚,婚禮,婚紗,愛情,美好,浪漫,交往,親吻,接吻。(圖／達志示意圖)

▲呂秋遠提出10點婚姻避雷指南，吸引逾2萬人按讚。（示意圖／達志示意圖）

圖文／CTWANT

常說婚姻是愛情的墳墓，不過仍有許多人奮不顧身往下跳，究竟要如何才能避免誤踩雷區呢？對此，律師呂秋遠給出10點建議，竟讓人妻直呼，「看完都鼻酸了！」

律師呂秋遠在臉書發文表示，有一名客戶的女兒要結婚了，於是便來詢問他是否有相關建議可以參考，「說到這點，真是太重要，也真是問對人了。畢竟太多的愛怕醉，婚姻出錯，再美的人，也會憔悴。」

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呂秋遠提出「10點避雷」建議如下：

第一、聘金不要收，嫁妝不要給

既然結婚，就代表兩個人有能力營造一個家。聘金、嫁妝，雖然可能代表家長對孩子的祝福，但是對於雙方可能也都是壓力。光是數字要收多少、大聘要不要收、小聘要不要回，就都會讓雙方不愉快。有時候太多了吧，否則怎會苦得說不出話？每次都一個人在自問自答，我們的愛到底還在嗎？就算聘金收下給女兒，嫁妝收下給兒子，雙方可能都還是覺得像是交易，何必把結婚這種事變成是一種交易呢？測試娘家實力、測試婆家誠意？你怎麼不去測試雞蛋能不能經得起摔？

第二、盡量不要奉子成婚，單親也無妨

根據英國研究、台灣報導，奉子成婚以後，離婚的可能性偏高。為什麼呢？因為這樣的婚姻通常有一方或雙方都還沒做好準備，甚至有一方根本不想準備。做愛不需要準備，但是結婚要。所以在一方可能不甘心的情況下，會比較容易在婚後吼出：「如果不是有小孩，我才不會跟你結婚」，或是「你知道嗎？要是當年沒有你，我就不會跟你爸結婚了。」好喔，當你家小孩好衰，還要承擔你婚姻失敗的責任。生小孩，跟結婚一點關係也沒有，好嗎？容許對方不避孕，那就要有自己養的決心與勇氣。把自己婚姻的締結，歸功於小孩，把自己婚姻的失敗，歸咎於小孩，這樣的婚姻未免也太兒戲。

第三、不要在伴侶家族公司裡工作，逼不得已請一定要拿薪水

愛過的心，沒有任何請求，許多工作，有傷心的理由。很多人喜歡選擇富二代，以為他是付二代，結婚以後才知道是負二代。在家族企業裡工作，公司都是公公的，財務都是婆婆的，工作都是先生的，做事都是自己的，最後在別人的故事裡，我被遺忘。又不是在演民視八點檔，以為自己是市井豪門嗎？如果不幸，真的得在伴侶家族工作，一定要拿薪水，而且是正常薪水，不要只是勞健保與基本工資，而且還只能記在牆壁上，一毛也領不到。你媽生你，是來體會這個世界，不是來體會當奴隸的。

第四、不要管帳

夢想當一個全職家務管理者，也是一件好事。但，做久了就會失去警覺，任他輕易推落海邊，在婚姻裡失去所有知覺。有些老公每個月會拿五千元給你，要你管好這個家，月底的時候再問你，為什麼沒有剩下四千元。當然，那種是很差的，跟胖虎的行為差不多。但是，就算全部薪水都給你，最好也不要接受。因為許多男人對於錢是沒有概念的。他只覺得能給的他都全給了，他都捨得，除了讓你知道他心如刀割，為什麼你還是覺得不夠用。他根本不知道，肉鯽魚一斤只有六隻，就要收220元，夏蟲不可以芋頭冰，說了他也聽不懂，只會覺得你一直在A他錢。況且，當這個家的會計，你是有薪水嗎？

第五、不要去追蹤另一半的行蹤，一旦發現外遇就殺無赦。對別人動心前，先考慮離婚

與其讓自己蓬頭垢面，擔心先生勃起蕭墻，不，禍起蕭墻。不如讓自己保持貌美如花。不要想要控制誰的行蹤，他做初一，你就做十五，沒什麼好客氣的，反正有幸福就有煩惱，除非你都不要。如果對方真有外遇，除非雙方都願意修復，而且經得起折磨，否則就該好好面對這段婚姻，一次就到底是最好，放過對方也放過自己。然後，對別人動心前，先想想離婚。一個人想吃兩家飯，就算配偶沒發現，最後也是會中毒身亡的。

第六、不要住婆家，不要住娘家

結婚，就是成家，成家，就不該住在雙方的家裡。不管是婆婆能幫你帶小孩、公公能幫你削水果、岳父會陪你打麻將、岳母會給你媽媽一樣的愛，通、通、都、不、要。結婚是兩個人彼此適應的開始，要適應對方都不容易了，還要適應一家人？又不是愛就該忍耐，不問該不該，犧牲才精彩、傷痛才實在。

第七、小孩的教養，是兩個人一起分工，不要交給父母

小孩，可以自己養、可以一起養，就是不要隔代教養。爸媽已經有點年紀，教育理念也不相同，不要折磨他們，甚至是折磨自己。如果是為了省下保母費，那要不要給孝親費？都不給？你爸媽欠你的喔？更何況，媽媽跟老婆，同時落水，你到底要救誰？食物要不要咬碎以後給小孩吃？小孩跌倒以後要不要說地板壞壞？手心手背都是肉，怎麼報恩都不夠。歲月在聽我們唱無怨無悔，小孩長大後唱到自己流淚。

第八、吵架時不要情緒勒索

吵架可以，這也是一種溝通的方式。雖說是天意吧，好多話說不出去，就是怕你負擔不起。但是，寧願不說話，也不要說出情緒勒索的話。例如，威脅要去死、搥牆壁、打自己、不要你等等。這些話，當下說出口，可能只是為了要讓對方後悔，但是弄假成真的也很多，別讓自己或對方有遺憾。

第九、家暴，一次都不行

言語、行為暴力，都是家暴。如果對方已經開始使用語言暴力，甚至會動手，就應該勇敢的離開對方，並且提出保護令或是離婚的聲請。一次家暴、終身家暴，不要以為他會改，你知不知道、你知不知道，你會等到花兒也謝了。

第十、不能辭職，要有收入

錢，是婚姻裡最靠得住的事。婚前有工作，婚後絕對不要離職，至少要有一份自己的收入。不要相信另一半會養你，他給你三萬，會以為就是給你三萬的薪水，但是忘記這三萬包括買菜做菜水電瓦斯房租安親班費用，你只是過路財神而已。所以，拜託拜託，如果前面九項全部做不到，這一項至少要做到。不然，等他有天想要離婚，斷你金援、切你中路的時候，就在一轉眼，發現他的臉，已經陌生不會像從前，你的世界會開始下雪，冷得讓你無法多愛一天。

對此，呂秋遠也幽默表示，對於陷入戀愛中的人們，說再多無疑對牛彈琴，「算了，要結婚的人都會喝孟婆湯，肯定都會忘記，就當我沒說。」

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