賣場被鎖對話「客服」　再1步就匯5萬！他驚醒：手法太細膩

▲詐騙集團聲稱原PO蝦皮賣場出問題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

詐騙集團什麼招都使得出，就算有警覺心仍難以防備，就有網友遇到手法很細膩的詐騙，讓他也差點中招，不禁直呼「不可思議！」

這位網友分享經驗，18日下午兩點多，他的臉書賣場有人想下訂一個商品，對方稱不方便面交，希望提供賣場連結下標購買。因為商品有同步刊登在蝦皮拍賣APP，他就傳了賣場連結，但買家隨後卻傳了一張訂單不成立的截圖，上面顯示「您購買的賣場尚未更新蝦皮『網路安全交易條約』，系統已自動將此賣場禁賣！請按點擊告知賣家聯繫在線客服更新賣場協議！」

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▲「買家」傳來結帳失敗的截圖。（圖／高先生提供）

接著，對方又傳來一個網址，要求「訂單不成立麻煩你點擊連接（應為連結）聯絡客服處理一下」。原PO當時沒注意細看，真的以為是賣場設定出問題，沒多想就點進網址，跳出來的則是客服中心的畫面，「客服」就問了三個問題，包括姓名、電話、綁定交易銀行，他當下覺得沒什麼問題，便悉數回答。

後來，客服打電話來，叫他登入銀行APP，「在台幣轉帳部分，銀行代碼輸入生日，銀行帳號輸入身分證字號，轉帳金額輸入電話後三碼」，並保證這不會轉帳成功，稱與銀行有連線，這樣就能完成認證，「我也知道這不會成功，不疑有他便輸入了，當然轉帳失敗，APP也顯示扣款失敗。」

▲客服要求原PO留下姓名、電話，並告知綁定哪間銀行。（圖／高先生提供）

第一次失敗後，客服表示要再操作一次，這次要輸入生日、身分證字號、五位數代碼，雖然一樣操作失敗，但對方解釋這樣就都沒問題了，「接著第三次要我再次確認，銀行代碼輸入：822中國信託、銀行帳號輸入：90XX（完整16碼）、轉帳金額輸入：49996，這樣就完成認證了。」

這時原PO突然頭皮發麻，查覺到這次是真帳號、錢會轉出去，馬上藉口要出門上班，趕緊到銀行把帳戶的錢先領出來，又到超商ATM想把帳戶清空到個位數再來應對，結果還在操作ATM時，「客服」又打來催促「現在差最後手續就認證完畢了，先幫你處理一下。」他就坦言，「我沒辦法操作，我覺得有安全疑慮，我要把我帳戶清空再處理這個。」

沒想到對方一聽，口氣變得很急，這時超商店員走過來提醒可能是詐騙，「客服」便馬上掛電話。原PO事後認真看了當初「買家」傳來的截圖，才發現根本不是APP的頁面，「客服網頁點進去看，根本也不對，沒有連到APP。然後看了蝦皮的客服中心，寫著聯絡時間星期一到五」，這讓差點中招的他直呼驚險，「挑星期六操作這個，可能真的運氣不好就中獎了，後續想想，真的運氣很好、狗屎運爆發，還好平時不太相信人類。」

原PO經歷讓不少人也驚呼，「詐騙太精進了吧」、「這個真的是一步步讓人落入圈套耶」、「像被下了迷藥一樣跟著捏！好險，突然醒了……這真的一個不留神，全部無腦跟著操作就去了」、「真的是好險好險！人在忙時真的會就被拉著走。好險你有警覺那一絲的怪感」、「好險，最後一刻你醒了！」