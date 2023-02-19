　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賣場被鎖對話「客服」　再1步就匯5萬！他驚醒：手法太細膩

▲▼滑手機,網購,蝦皮拍賣,蝦皮。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲詐騙集團聲稱原PO蝦皮賣場出問題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

詐騙集團什麼招都使得出，就算有警覺心仍難以防備，就有網友遇到手法很細膩的詐騙，讓他也差點中招，不禁直呼「不可思議！」

這位網友分享經驗，18日下午兩點多，他的臉書賣場有人想下訂一個商品，對方稱不方便面交，希望提供賣場連結下標購買。因為商品有同步刊登在蝦皮拍賣APP，他就傳了賣場連結，但買家隨後卻傳了一張訂單不成立的截圖，上面顯示「您購買的賣場尚未更新蝦皮『網路安全交易條約』，系統已自動將此賣場禁賣！請按點擊告知賣家聯繫在線客服更新賣場協議！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／高先生提供）

▲「買家」傳來結帳失敗的截圖。（圖／高先生提供）

接著，對方又傳來一個網址，要求「訂單不成立麻煩你點擊連接（應為連結）聯絡客服處理一下」。原PO當時沒注意細看，真的以為是賣場設定出問題，沒多想就點進網址，跳出來的則是客服中心的畫面，「客服」就問了三個問題，包括姓名、電話、綁定交易銀行，他當下覺得沒什麼問題，便悉數回答。

後來，客服打電話來，叫他登入銀行APP，「在台幣轉帳部分，銀行代碼輸入生日，銀行帳號輸入身分證字號，轉帳金額輸入電話後三碼」，並保證這不會轉帳成功，稱與銀行有連線，這樣就能完成認證，「我也知道這不會成功，不疑有他便輸入了，當然轉帳失敗，APP也顯示扣款失敗。」

▲▼ 。（圖／高先生提供）

▲客服要求原PO留下姓名、電話，並告知綁定哪間銀行。（圖／高先生提供）

第一次失敗後，客服表示要再操作一次，這次要輸入生日、身分證字號、五位數代碼，雖然一樣操作失敗，但對方解釋這樣就都沒問題了，「接著第三次要我再次確認，銀行代碼輸入：822中國信託、銀行帳號輸入：90XX（完整16碼）、轉帳金額輸入：49996，這樣就完成認證了。」

這時原PO突然頭皮發麻，查覺到這次是真帳號、錢會轉出去，馬上藉口要出門上班，趕緊到銀行把帳戶的錢先領出來，又到超商ATM想把帳戶清空到個位數再來應對，結果還在操作ATM時，「客服」又打來催促「現在差最後手續就認證完畢了，先幫你處理一下。」他就坦言，「我沒辦法操作，我覺得有安全疑慮，我要把我帳戶清空再處理這個。」

沒想到對方一聽，口氣變得很急，這時超商店員走過來提醒可能是詐騙，「客服」便馬上掛電話。原PO事後認真看了當初「買家」傳來的截圖，才發現根本不是APP的頁面，「客服網頁點進去看，根本也不對，沒有連到APP。然後看了蝦皮的客服中心，寫著聯絡時間星期一到五」，這讓差點中招的他直呼驚險，「挑星期六操作這個，可能真的運氣不好就中獎了，後續想想，真的運氣很好、狗屎運爆發，還好平時不太相信人類。」

原PO經歷讓不少人也驚呼，「詐騙太精進了吧」、「這個真的是一步步讓人落入圈套耶」、「像被下了迷藥一樣跟著捏！好險，突然醒了……這真的一個不留神，全部無腦跟著操作就去了」、「真的是好險好險！人在忙時真的會就被拉著走。好險你有警覺那一絲的怪感」、「好險，最後一刻你醒了！」

ET快訊
三星急借4800億強化半導體　台灣工程師看一照片很安心
快訊／史上首見！　NBA發展聯盟小將奪扣籃大賽冠軍
大賣場、超商口罩明起解禁！　員工仍要全程佩戴
有錢人瘋搶「黃金護照」！　諮詢量暴增447％
獨／抓到了！散佈陸軍情侶私密片　身份曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出遊注意！境外污染物隨東北風襲台　西半部空品橘色警戒

「恩恩3歲生日」！爸準備蛋糕感性告白　上千網友送暖：生日快樂

台南水情不佳　黃偉哲超前部署攜手中央充實水源呼籲節水抗旱

賣場被鎖對話「客服」　再1步就匯5萬！他驚醒：手法太細膩

228連假服務不打烊！中華郵政快捷郵件照常投遞　1處郵局照常營業

校園口罩令3／6鬆綁「各校自主決定」　北市教育局訂3原則

深耕布袋戲60年！資深掌中劇藝師朱振源過世　享壽75歲

屏東屠宰場旁驚見龍捲風！淡定黃狗搶鏡　恆春氣象站回應了

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看　8類場所仍要戴

228連假「公共運輸優惠」一覽！刷電子票搭台灣好行半價

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

日語會這幾句就無敵！ 「語氣、表情」是精髓

武陵農場3km櫻花海！　空拍壯觀畫面超粉一片

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

出遊注意！境外污染物隨東北風襲台　西半部空品橘色警戒

「恩恩3歲生日」！爸準備蛋糕感性告白　上千網友送暖：生日快樂

台南水情不佳　黃偉哲超前部署攜手中央充實水源呼籲節水抗旱

賣場被鎖對話「客服」　再1步就匯5萬！他驚醒：手法太細膩

228連假服務不打烊！中華郵政快捷郵件照常投遞　1處郵局照常營業

校園口罩令3／6鬆綁「各校自主決定」　北市教育局訂3原則

深耕布袋戲60年！資深掌中劇藝師朱振源過世　享壽75歲

屏東屠宰場旁驚見龍捲風！淡定黃狗搶鏡　恆春氣象站回應了

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看　8類場所仍要戴

228連假「公共運輸優惠」一覽！刷電子票搭台灣好行半價

普法道濟寺濟公活佛誕辰　黃偉哲虔誠祝壽祈求國泰平安風調雨順

孕妻出血求救！桃警鳴笛開道　5分鐘送達醫院母子均安

王毅稱台獨想改變現狀　陸委會：台海現狀是「兩岸互不隸屬」

頭牙拜土地公開運招財 命理師授發財水「這樣用」才帶財

拉麵控請收！博多車站拉麵一條街12家名店任選　這間醬油拉麵特強

美光給大包資遣費超爽？他曝「1部門」被裁員就GG：沒技能可帶出來

鄧愷威隊內賽狀況相當好　已敲定投球限制

「球哥」膝傷歸隊遙遙無期　公牛爬進附加賽仍存疑

星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒

南投運鈔車保全竊200萬「先買中古車」　赤腳狼狽落網影片曝

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

生活熱門新聞

趕路中！玄天上帝邀進宮　白沙屯媽祖做出決定

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

南投5.0地震離921震央僅17公里　民驚有地鳴

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

「勇腳伯」進香落單　貨車司機1舉動超感人

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

一喊「7字通關密語」！白沙媽停轎

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

時隔800多天！明起「室內口罩解禁」6大QA一次看

農曆2月要來了！「這生肖」樂透中獎機率高

新竹芎林人秀停車神技！警認證無違規

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

尼姑搭高鐵失控巴乘客！遭阻怒罵：X你祖宗8代

更多熱門

相關新聞

里港警分局原鄉宣講　提升長輩用路安全

里港警分局原鄉宣講　提升長輩用路安全

里港警分局為提升原鄉部落高齡者交通安全及反詐騙犯罪防制，於(18)日派出「里港分局聯合宣導團」前進三地門鄉青葉部落基督復臨安息日教會，利用聚會時段實施交通安全及反詐宣導，保障他們生命財產安全。

屏警偵破詐欺機房　首見民宿老闆也涉案

屏警偵破詐欺機房　首見民宿老闆也涉案

獨／賜死阿嬤又咒父中風！北車借錢哥最新下場曝

獨／賜死阿嬤又咒父中風！北車借錢哥最新下場曝

帥男模被黑道綁架！女大生情人節買點數救人

帥男模被黑道綁架！女大生情人節買點數救人

車手騙30萬搭火車逃逸鐵路女警逮人

車手騙30萬搭火車逃逸鐵路女警逮人

關鍵字：

詐騙蝦皮賣場客服匯款銀行ATM

讀者迴響

熱門新聞

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

趕路中！玄天上帝邀進宮　白沙屯媽祖做出決定

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

獨／散佈陸軍團情侶「啪啪私密片」多人到案

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

人氣樂團吉他手涉性侵團員女友！…被控「趁她斷片硬上」

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

南投5.0地震離921震央僅17公里　民驚有地鳴

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

「勇腳伯」進香落單　貨車司機1舉動超感人

更多

最夯影音

更多
搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌
《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面