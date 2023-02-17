獨／賜死阿嬤又咒父中風！北車借錢哥出獄繼續騙　最新下場來了

▲借錢哥詹慕霖(左二)在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「北車借錢哥」的男子詹慕霖，2021年9月到11月間多次以奶奶病危、阿嬤過世，需包車趕回花蓮、台東、屏東等偏遠家鄉但錢包遺失為由，涉於台北車站及周邊捷運站隨機攔人借錢，甚至從ATM吐鈔口搶走被害人剛提領的5000元現款，詹男一再犯案連親生父親都痛心「丟臉、顏面完全掃光啊」，詹男仍辯稱是乞討而非行騙，台北地院審結認定詹男利用他人善心騙錢，依詐欺取財、搶奪等15罪判刑2年10月，可上訴。

現年30多歲的詹男有多項詐欺前科，他從2010年起不時出沒台北車站，隨機攔下行色匆匆、帶著大包小包行李的落單年輕旅客，藉口阿嬤過世、父親中風，他急需趕回南部老家但遺失皮夾沒錢坐車，裝可憐拜託對方借錢應急，並留下聯絡方式保證歸還。

不少人因同情或不耐被糾纏，給詹男幾百元或幾千元了事，但有人不滿詹男失聯賴帳，報警提告，詹男被判刑定讞入監，前年(2021年)2月出獄後，詹男故技重施，行騙地點從北車擴及雙北地區車站、捷運站，引起多位被害人在網路串聯揭發他耍詐惡行，詹男因而被稱為「北車借錢哥」或「車站借錢哥」。

▲台北車站外觀。（圖／記者賴志昶攝）

本案詹男被起訴涉於2021年9月到11月間，在北車與周邊捷運站隨機攔下落單旅客要錢，謊稱奶奶病危、阿嬤過世，他沒錢搭車趕回花蓮、台東、屏東等偏遠部落探望或奔喪，且詹男已不把幾百元看在眼裡，動輒索討3、5千元，1位充滿愛心的李姓女子誤信詹男年輕出外打拚不容易，給他8千元當回鄉車資，再給2000元買禦寒外套，詹男輕鬆賺進1萬元。

若被害人看起來好講話，詹男會纏著對方把錢包裡的千元大鈔都給他，或軟硬兼施要對方到ATM領錢借他，甚至插手按下領鈔金額。1位楊性女子就猝不及防遭詹男按下提領1萬元，幸因餘額不足退卡，但她仍被詹男要走2000元才脫身。

另1位彭姓女子就沒這麼幸運，她借680元給詹男應急，遭詹男糾纏到ATM領錢，結果吐鈔5千元來不起拿起，被詹男一把搶走，她帶著大包小包行李動作受限，又四下無人怕遭不測、不敢強索，說盡好話要詹男保證還錢，結果竟被詹男再要走2千元，提告後僅拿回1700元。

不過詹男也多次踢到鐵板，有被害人發現詹男拿到錢轉身又搭訕其他旅客，氣得追上去大罵，還有店家在旁叫喊「詹先生很晚了，應該回家了」，適時搭救正遭詹男強索8千多元的被害人，鐵路警員若看到他騷擾旅客，也會盤問嚇退詹男，最後在2021年11月15日下午1點多，詹男在北車捷運站出口剛攔下1位被害人要錢，被警員包圍逮捕送辦。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

詹男不認罪，辯稱是向旅客乞討「生活費」、不是掰理由詐騙車資，詹男並使出還錢和解求輕判的老套，但被害人出庭證稱，因同情或急於打發詹男才借他「車資」，若詹男要的是生活費，他們才不理會，還有被害人氣憤說，詹男允諾還錢卻裝傻不加LINE，加了之後又不讀不回搞失聯。

詹父在兒子犯行曝光後，傳訊息指責詹男「太離譜了！你阿婆還在治喪中，你假藉回家奔喪向路人借錢被識破，你這麼不尊重阿婆及囂張沒人性的行徑，真是丟臉、顏面完全掃光啊！」、「你為了賭可以毀掉你的前途值得嗎？」要詹男若要細看自己醜態，就上網搜尋臉書《北車借錢哥》裡頭的一連串報導，詹父並痛心「我累了真的累了，你好自為之吧~」。

法官指詹父語氣失望，可見奔喪探親只是詹男騙錢藉口、拿到錢根本沒搭車回鄉，犯案期間僅出沒北車為中心的雙北地區，最遠只到台中，據此認定詹男利用他人善心騙錢甚至搶錢，造成15人受害共2萬餘元，依詐欺取財、搶奪共15罪判他2年4月徒刑，另6月徒刑得易科罰金18萬元，扣除已歸還被害人金額，須沒收犯罪所得1萬5千多元，可上訴。

詹男先前因去年(2022年)男扮女裝化身「借錢姊」繼續攔路騙錢，甚至猥褻、性騷被害人，今年初被依強制猥褻等罪判刑2年6月與拘役60天，其中1年徒刑不得易科罰金，本案犯罪期間，他另涉詐騙6人共5萬餘元但還錢和解，也在今年初被依詐欺取財罪判刑共6月與拘役45天，法官指詹男還有多起詐欺案在5個地院審理中，待判決定讞再由檢方一併聲請定應執行刑。