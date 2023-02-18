空軍2士兵賣槍！警衝台中清水休息站逮人　搜出1手槍+數發子彈

Google地圖的街景也能見證房價，台中星巴克崇德昌平門市的現址13年前曾經是潭子區的別墅個案「日光昇揚」的接待中心，從當時Google街景的建案廣告來看，總價758萬元就能入手別墅，甚至在5年前西屯2房只要598萬元，對比近年實在是「越看越心酸」。