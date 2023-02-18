空軍2士兵賣槍！警衝台中清水休息站逮人　搜出1手槍+數發子彈

▲2名軍人涉嫌販賣槍枝，警方在清水服務區逮到人。（示意圖／翻攝高速公路1968）
記者黃宥寧、劉人豪／台中報導
2名現役軍人涉嫌從網路上購買改造手機後販賣，台北士林分局警方接獲線報案後，昨(17日)在台中清水休息站將他們逮捕，全案將依違反槍砲彈藥管理條例偵辦。
據了解、年約20多歲的賴男、劉男2人，涉嫌在網路上販賣槍枝，17日打算在清水休息區交易，當場遭警逮捕，當場更起獲疑似改造手槍1把、子彈數發等證物。
據悉，賴男、劉男為空軍現役軍人，全案將依槍砲彈藥刀械管制條例移請台中地檢署偵辦。
▲2名軍人涉嫌販賣槍枝，警方在清水服務區逮到人。（示意圖／翻攝高速公路1968）
記者黃宥寧、劉人豪／台中報導
2名現役軍人涉嫌從網路上購買改造手機後販賣，台北士林分局警方接獲線報案後，昨(17日)在台中清水休息站將他們逮捕，全案將依違反槍砲彈藥管理條例偵辦。
據了解、年約20多歲的賴男、劉男2人，涉嫌在網路上販賣槍枝，17日打算在清水休息區交易，當場遭警逮捕，當場更起獲疑似改造手槍1把、子彈數發等證物。
據悉，賴男、劉男為空軍現役軍人，全案將依槍砲彈藥刀械管制條例移請台中地檢署偵辦。
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