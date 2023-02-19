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「雨水」來了！6生肖運勢最強　第一名正偏財都旺爆

文／命理老師 邱彥龍

本周日（2／19）進入今年第二個節氣「雨水」，迎風面降雨又要變得明顯。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，在「雨水」這個節氣裡（2／19－3／6）有6個生肖遇水則發，氣勢飛鴻，好好把握，不但可名利雙收，還可成為搶錢專家。

▲雨水,花朵 。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲今年第二個節氣「雨水」來了。（圖／取自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析「雨水」期間運勢最強六個生肖，分別是：兔、龍、牛、鼠、猴、虎。

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Top6 ： 鼠

屬鼠的朋友，在這段時間，有升官發財的機會，你的努力會被看見，因而受到上級長官和老闆的賞賜，讓事業名利雙收，若有機會被派出海外、異地出差或者出外學習、工作，都有助往後再次提升的機會，可以好好把握。

Top5 ： 牛

屬牛的朋友，在此段時間，多變無法掌控的事情太多，但關關難過關關過，只要萬事準備好，以不變應萬變即可，會有許多工作接踵而至，朝著自己的心理預期運行，正所謂吸引力法則，在朋友圈中享有相當的名氣與人氣，事業大財指日可待。

Top4 ： 猴

屬猴的朋友，此段時間工作強度大，非常忙碌，事業需要女貴人的幫助，多溝通、多接觸，別慌張，穩住陣腳，即可心想事成。

▲屬猴的朋友，事業需要女貴人的幫助。（圖／取自免費圖庫pexels）

Top3 ： 虎

屬虎的朋友，在這段期間，有海外與異地貴人運相助，幸運之神隨時相伴，雖然忙碌，但拓展神速，文昌星座命，學習蒸蒸日上，朋友圈會有所變化，名氣快速攀升，人氣顯赫，但也會有突然來的消費，該守守財，以免財富來得快，去得也快。

Top2 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間，有充分的權力，工作感覺非常良好、舒適，事業上發揮的相當順手，有飛黃騰達之勢，面子、理子、銀子兼備，記得多與有智慧之人溝通聊天，可以增長許多知識，提升自己的口才與行銷能力，但要注意行車安全與地板濕滑問題。

Top1 ： 兔

屬兔的朋友，在這段期間，人氣大漲、名氣齊發，努力終於有收穫，正財偏財運皆旺，但也需要靠自己把握，與他人為相互貴人，你幫別人，別人就會幫你，彼此能相輔相成，但健忘會影響財運與事業，儘量多學習與助人，可以增加財運機會，學得越精、越熟練，事業才能更上一層樓，多理性思考，不要太感性，會讓你無往不利。

▲屬兔朋友人氣大漲、名氣齊發。（圖／翻攝自pixabay）

邱彥龍老師並引用《易林·屯之艮》卦曰：『年常蒙慶，今歲受福。三夫採葩，出必有得』來說明「雨水」節氣這段期間的大運，凡計畫許久的事情或者新的人事地物，會有成果與定論，只要有所行動，能忙、能奔波，三人的聯盟成功在望、可得後彩，就怕貪圖一時享樂錯過了大好時機。

邱彥龍老師強調，「雨水」期間事業、財富擴張會來的相當快，以迅雷不及掩耳的速度在進行，貴人與好運相繼到來，尤其是水瓶、雙魚、牡羊、雙子、射手、處女6個星座，努力即將收穫來臨，請把握搶錢的好時機。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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