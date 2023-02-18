　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「雨水」節氣來了！專家曝3禁忌　「1生肖」獨享福運：財運超旺

▲▼ 節氣「雨水」,下雨,春雨,運勢。（示意圖／photoAC）

▲「雨水」節氣代表著生命力及新生。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

明（19）天將迎來「雨水」，是24節氣中的第2個節氣，意味當天會把充滿生機的甘霖賜福給大地，《科技紫微網》運勢專欄即指出，生肖雞的人在「雨水」節氣前後財運超級旺，不論是購買運彩、樂透，還是股票投資都能財運大開；另外也分享「雨水」節氣當天的3個事項，包括防寒，萬物添新和接福接壽。

《科技紫微網》指出，今年的「雨水」節氣前後，有一個生肖易獨享福運，那就是生肖雞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、生肖雞獨享德福

屬雞者在這段時間將財源大開，不管是運彩、樂透通通都可以買來試試手氣，股票、外匯等投資該出手時就要出手，甚至連玩個遊戲也能幸運刷出高級裝備賣個好價錢！

2、「春捂」防寒3禁忌

「雨水」之後，氣溫仍低，空氣中水分增加，會使得寒中帶濕，這種溼寒對人體的內臟和關節影響很大。因此「雨水」養生最重要的一點便是「春捂防寒」。其實它的方式很簡單，只要在生活中做到下列三件事，就能平安度過：

● 切勿過早脫去外衣。

● 年老體弱者勿用冷水。

● 洗頭之後應及時吹乾頭髮。

3、萬物添新

在民間，「雨水」有祥瑞之意，也有生的希望，雨水的清洗會讓平靜的生活增添幾許詩意，也代表著草木都將從地上冒出，因此雨水象徵生命力、新生。

4、接福接壽

「雨水」節氣中最重要的習俗就是接壽，這個習俗主要是由女婿送禮給岳父、岳母過節。送的禮品則通常是兩把籐椅，上面纏著一丈二尺長的紅帶，稱為「接壽」，意思是祝岳父、岳母「呷百二」。若是新婚女婿送禮，岳父、岳母還要回贈雨傘，意思是讓女婿出門奔波時能遮風擋雨，也有祝願女婿人生旅途順利平安的意思。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
周揚青攜手西裝男大秀婚紗照　身分曝光網讚：和妳很搭
36萬人臉書粉專「無預警遭關閉」　吳淡如崩潰再道歉：請高抬貴手！
與蔣萬安分享處理二二八經驗　馬英九：面對家屬將心比心

ET快訊
冷氣團低溫下探12度！　最冷時間曝
快訊／先捐6億！　土耳其賑災善款規劃曝
粉紅超跑回鑾狂飆突煞車！　原來是「看見他們」
「雨水」來了！　專家曝1生肖：財運超旺
快訊／知名「環保青年鬥士」病逝　享年44歲
妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師冷回1句
陳宗彥站錯邊淪砲灰？　她點名「2個王」沒事還升職

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好好的對待膝關節！退化性關節炎復健保養　北榮桃園分院報您知

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

粉紅超跑回鑾首日16hrs飆62km！突在田邊煞車　原來是見到傷心人

三寶發威！高雄百貨公司揭「台灣神秘力量」　春節單月業績飆破8成

快訊／知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳病逝　享年44歲

今年首颱「珊瑚」最快下周一生成　專家曝機率8成！對台影響出爐

把關學生飲食！新北推「美熱地計畫」　新科議員啟動自立午餐會議

「雨水」節氣來了！專家曝3禁忌　「1生肖」獨享福運：財運超旺

明明被山海包圍！台灣曾管制山海區域　國家人權館揭秘恐怖記憶

網揭最難忍受5大惡鄰居行為　TOP 1屢勸不聽吵到崩潰

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

好好的對待膝關節！退化性關節炎復健保養　北榮桃園分院報您知

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

粉紅超跑回鑾首日16hrs飆62km！突在田邊煞車　原來是見到傷心人

三寶發威！高雄百貨公司揭「台灣神秘力量」　春節單月業績飆破8成

快訊／知名「環保青年鬥士」戴兆華驚傳病逝　享年44歲

今年首颱「珊瑚」最快下周一生成　專家曝機率8成！對台影響出爐

把關學生飲食！新北推「美熱地計畫」　新科議員啟動自立午餐會議

「雨水」節氣來了！專家曝3禁忌　「1生肖」獨享福運：財運超旺

明明被山海包圍！台灣曾管制山海區域　國家人權館揭秘恐怖記憶

網揭最難忍受5大惡鄰居行為　TOP 1屢勸不聽吵到崩潰

日本世界遺產驚見「黑衣男浮屍」！　半身腐爛漂湖面

白宮：瓦格納集團死傷已逾3萬　半數士兵死於巴赫姆特之戰

羅國龍不是測試對手　高孝儀：最好一起留下來

研究：擇偶條件「男重視外表、女在意金錢」　1特質也並列

好好的對待膝關節！退化性關節炎復健保養　北榮桃園分院報您知

竹市爺奶有口福　竹市升級全口活動假牙補助

快訊／北韓發射不明彈道飛彈！　飛行1小後落海

球星不愛灌籃大賽　卡特爆料聯盟曾開價邀詹皇、布萊恩參賽

南警白河警分局後壁分駐所所長交接　所長胡家維具刑事長才

楊子儀「轉性」愛上暗戀學弟的女友！失去2摯愛掩面痛哭

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

生活熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

行人地獄！高雄50幼童「拉繩隔出人行道」

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」

小一孩「訂正生字30分鐘」　字跡讓網戰翻

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

回台行李箱損失15萬！她控桃機有先例被罵翻

限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

氣象局2:05發布4縣市濃霧特報

跛腳阿伯走168km　最後一名抵達朝天宮

巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水　內行：她超貴

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

更多熱門

相關新聞

與準老公婚前健檢！婆婆一聽竟嗆「女生才需要」

與準老公婚前健檢！婆婆一聽竟嗆「女生才需要」

一名女網友提到，在接受準老公的求婚後，因為準婆婆提議可在婚前做健康檢查，她也聽話安排好了檢查行程，但婆婆一聽自己的兒子也要去健檢，馬上出面替兒子以「工作忙碌」拒檢，還酸原PO表示，「女生之後是要懷孕生小孩子的，比較需要檢查」，原PO想再回嘴，卻被另一半示意住嘴擋下，讓她超心寒。

驚見4噸冷凍貓屍...逾2000隻受害

驚見4噸冷凍貓屍...逾2000隻受害

每年情人節站街口等摯愛！他嘆：今年最後一次

每年情人節站街口等摯愛！他嘆：今年最後一次

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！醫嚇：極為罕見

女嬰出生竟長「6公分尾巴」！醫嚇：極為罕見

馬雅遺蹟發現全球第一個高速公路系統

馬雅遺蹟發現全球第一個高速公路系統

關鍵字：

科技紫微網雨水周刊王

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面