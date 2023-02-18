「雨水」節氣來了！專家曝3禁忌　「1生肖」獨享福運：財運超旺

▲「雨水」節氣代表著生命力及新生。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

明（19）天將迎來「雨水」，是24節氣中的第2個節氣，意味當天會把充滿生機的甘霖賜福給大地，《科技紫微網》運勢專欄即指出，生肖雞的人在「雨水」節氣前後財運超級旺，不論是購買運彩、樂透，還是股票投資都能財運大開；另外也分享「雨水」節氣當天的3個事項，包括防寒，萬物添新和接福接壽。

《科技紫微網》指出，今年的「雨水」節氣前後，有一個生肖易獨享福運，那就是生肖雞。

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1、生肖雞獨享德福

屬雞者在這段時間將財源大開，不管是運彩、樂透通通都可以買來試試手氣，股票、外匯等投資該出手時就要出手，甚至連玩個遊戲也能幸運刷出高級裝備賣個好價錢！

2、「春捂」防寒3禁忌

「雨水」之後，氣溫仍低，空氣中水分增加，會使得寒中帶濕，這種溼寒對人體的內臟和關節影響很大。因此「雨水」養生最重要的一點便是「春捂防寒」。其實它的方式很簡單，只要在生活中做到下列三件事，就能平安度過：

● 切勿過早脫去外衣。

● 年老體弱者勿用冷水。

● 洗頭之後應及時吹乾頭髮。

3、萬物添新

在民間，「雨水」有祥瑞之意，也有生的希望，雨水的清洗會讓平靜的生活增添幾許詩意，也代表著草木都將從地上冒出，因此雨水象徵生命力、新生。

4、接福接壽

「雨水」節氣中最重要的習俗就是接壽，這個習俗主要是由女婿送禮給岳父、岳母過節。送的禮品則通常是兩把籐椅，上面纏著一丈二尺長的紅帶，稱為「接壽」，意思是祝岳父、岳母「呷百二」。若是新婚女婿送禮，岳父、岳母還要回贈雨傘，意思是讓女婿出門奔波時能遮風擋雨，也有祝願女婿人生旅途順利平安的意思。

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