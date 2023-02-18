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鄭麗文遭《三立》告　開嗆：想跟在野黨開戰我奉陪到底

▲鄭麗文18日與藍委到台北市中正一分局前舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文18日與藍委到台北市中正一分局前舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委鄭麗文昨表示收到台北市中正一分局送來的通知書，經了解是由《三立新聞》提告，起因是去年一篇臉書文，讓她直呼「惡人先告狀」。鄭麗文今（18日）上午應訊前，偕同多位國民黨立委到場舉行記者會；鄭更強調，《三立》想跟在野黨開戰嗎？「我們怎麼會畏戰，絕對奉陪到底」。

鄭麗文昨在臉書表示，她收到中正一分局送來一張通知書，向中正一分局了解後，是《三立新聞》提告的，而經側面了解，是因為2022年12月13日，她臉書上發佈了一篇「協尋最愛打假的DPP^^」的貼文。

根據鄭麗文該篇文章，是她針對《三立新聞》一則「『獨家』竟討商業機密！中國要求填「鳳梨酥配比」 佳德糕餅：寧放棄補件』的內容，認為有嚴重違反事實查驗原則、用聳動標題製造仇中、社會對立，因此向NCC檢舉，並列三個與事實不符的新聞內容。

▲▼鄭麗文18日與藍委到台北市中正一分局前舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

鄭麗文18日上午在藍委曾銘宗、費鴻泰、李德維、游毓蘭、吳怡玎陪同下，在中正一分局門口舉行記者會。鄭麗文說，這件事可受公評，因為有媒體跟網友披露，當時中國早透過WTO通報各國政府，當時媒體也舉出日本的例子，並非單獨針對台灣，也未要求商業機密，而《三立新聞》第一時間下架新聞，雖後來該篇報導又重新上架，但標題已經更改；鄭質疑，如果報導毫無問題，為什麼要下架？

鄭麗文說，如此龐大的公共媒體，事先預設立場、報導偏頗，結果被指出來之後，卻沒有任何改善錯誤的誠意，反而要告立委，莫非試圖製造寒蟬效應？這是非常典型的狐假虎威，她絕對不會讓《三立》得逞，未來絕對會更強力監督《三立》。

鄭麗文也提及，李德維今年1月也收到《三立》的存證信函，是1126選舉時，《三立》報假票數一事。

李德維補充道，去年1126《三立》開票狀況，確實造成大家非常多的疑問，而且有非常大的問題跟錯誤，這些在立法院交通委員會NCC的報告，以及內政委員會中選會的報告中，都詳實寫出來，但不敢寫明是《三立》，而因為民代勇於指責相關錯誤，當時《三立》就發存證信函給他，讓他感到意外。

鄭麗文強調，《三立》想跟在野黨開戰嗎？「我們怎麼會畏戰，絕對奉陪到底」。

曾銘宗表示，媒體追求言論自由、新聞自由，會告現任國會議員，在國內外少見， 連媒體都不接受公開監督跟評論，恐怕《三立》要講清楚說明白，國民黨團也要問NCC，這樣的媒體合適嗎？是否仗著民進黨撐腰，敢明目張膽？

費鴻泰說，立法院替人民監督政府，像這樣的言論都被媒體直接提告，如果最後結果是被判有罪，這個國家就沒有希望。吳怡玎表示，《三立》先寄存證信函給李德維，再提告鄭麗文，就是殺雞儆猴，這樣的媒體值得尊重嗎？

「我要自首，因為批評《三立》做假新聞的不只鄭麗文！」游毓蘭說，《三立》只有在佳德事件做新聞時帶風向嗎？其實不然。游也表示，現在的政府用預算買媒體，《三立》拿的很多。

▼李德維秀存證信函。（圖／記者呂佳賢攝）

▼李德維秀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼鄭麗文18日與藍委到台北市中正一分局前舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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