立法院2／21表決「發現金6000」特別條例　陳建仁今無法施政報告

▲國民黨杯葛佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第10屆第7會期今（17日）開議，新任行政院長陳建仁首度赴國會進行施政報告並備詢，但早上8時45分許，國民黨立委就到議場霸佔備詢台、官員席，並訴求普發現金1萬元。上午11時半過後，立法院長游錫堃進入議場主持議事，最終裁示21日立法院會進行「超徵稅收全民共享」等法案及表決，完成立法程序。接著，游錫堃宣布院會休息。

▲陳建仁在議場與綠委自拍。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委17日早上8時45分許起，進入立法院議場，杯葛陳建仁施政報告及總質詢，除訴求普發現金1萬元外，在議場也擺設了多張圖卡，標語寫著「護高端 挺抄襲 出來面對」、「買不起 租不起 居住正義 遙遙無期」、「錯誤能源政策！不知檢討！」「改善低薪 遙遙無期」、「長照缺人缺錢！沒有未來！」「勞保財務黑洞！視而不見！」「溫暖堅韌內閣！發現金一萬元」。

經過近3小時，大約11時半左右，民進黨立委與陳建仁、副閣揆鄭文燦及各部會首長陸續進入議場，綠委們甚至與陳建仁、鄭文燦還有內政部長林右昌自拍，與持續佔領發言台的國民黨團行成強大對比。隨後，立法院長游錫堃進入議場主持院會，由議事人員宣讀報告事項。

報告事項宣讀畢，游錫堃裁示，依本日通過黨團協商結論，決定2/21立法院會進行「超徵稅收全民共享」等法案及表決，完成立法程序，各黨團幹部須於2/20下午2時半至議場三樓進行協商。接著，游錫堃宣布院會休息。

國民黨團總召曾銘宗說，因為21日民進黨就會強行通過（疫後條例），所以國民黨團藉今天機會，極力向行政院、民進黨要發現金1萬元；而特別條例中「空白授權」的部分，朝野協商剛剛就此部分，民進黨表示20日朝野協商時會善意回應。至於國民黨團對勞保、能源政策、低薪、長照等四議題的訴求，民進黨在協商時也同意，陳建仁24日施政報告時會提出書面報告。