　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

省荷包！漁業署攜手業者推午仔魚優惠　任2件折30元

▲▼農委會漁業署與業者合作，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）

▲漁業署表示，午仔魚營養價值高。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

為推廣「吃在地，食當季」順應自然節氣的飲食概念，農委會漁業署今（18日）宣布，攜手萊爾富便利商店、全聯福利中心與大潤發量販店等連鎖通路，推出午仔魚優惠活動，包括任2件折30元，以及冰鮮午仔魚一尾即享現折10元，讓民眾省荷包，同時支持國產食材。

中國在去年底再禁我國出口產品，包括午仔魚、魷魚、秋刀魚等水產品都受影響，為讓更多國人選擇午仔魚作為家庭日常食材，漁業署除積極輔導產業團體，並攜手萊爾富便利商店、全聯福利中心與大潤發量販店等連鎖通路，推出午仔魚檔期優惠活動，讓國人能買得方便實惠，享用食補美味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漁業署表示，全聯福利中心從昨（17日）起到3月16日止，推出「台灣第一午仔魚」促銷檔期，特選熟成午仔魚及冰鮮午仔魚商品，任2件折30元，同體系量販店大潤發也同步推出購買冰鮮午仔魚一尾即享現折10元的好康優惠；萊爾富便利商店檔期活動自即日起，推出午仔魚優惠促銷，消費者可透過各門市群組訂購。

▲▼農委會漁業署與業者合作，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）

▲▼農委會漁業署攜手業者，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）

▲▼農委會漁業署與業者合作，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）

漁業署指出，午仔魚肉質細緻、營養價值高，一直是許多日料餐廳的美味首選，目前常見的產品型態有一夜干、三去全魚、蝴蝶切、清肉魚片等，早年在傳統市場多要透過魚販特別預留才能買到，午仔魚體型不大，相當適合現代社會小家庭料理、食用，現在只要到連鎖超市和賣場就能購買到，消費者買回家後，省去殺魚分切等處理步驟，退冰後簡單烹調就是日常餐桌上的佳餚。

▲▼農委會漁業署與業者合作，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）

▲農委會漁業署攜手業者，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）

ET快訊
重機女神爆分手！　認愛不到2月「自介刪了他」
快訊／菲律賓飛機失聯7小時！　乘客生死未卜
永遠在香燈腳隊伍最後！　阿伯背影滿滿洋蔥
快訊／停樹蔭下出事！　女騎士遭撞倒地失去心跳
補班日「2行業」一律放假！　釣出神人網羨喊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2023年「八生肖」逢九恐多災！「擺綠植、戴吉物」5+3招化解

巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水！　內行激喊：她超貴

省荷包！漁業署攜手業者推午仔魚優惠　任2件折30元

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

快訊／本土+14795、增55死！30多歲男染疫呼吸衰竭亡

陳宗彥涉性招待疑雲火速請辭　王必勝：我不評論這個

寧願被拖吊！愛車停13天「收費2萬元↑」　她崩潰：假日1小時100元

嘉義超夯烤生蚵衛生大稽查！14家有2家出問題　5招安心生下肚

永遠在香燈腳隊伍最後！跛腳阿伯孤獨身影之後　總是跟著滿滿洋蔥

作家還沒寫完結局就過世！粉絲發起「探索故事結局」活動卻失控

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

2023年「八生肖」逢九恐多災！「擺綠植、戴吉物」5+3招化解

巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水！　內行激喊：她超貴

省荷包！漁業署攜手業者推午仔魚優惠　任2件折30元

2天後「4生肖財運大爆發」！薪水翻漲、獎金塞滿荷包到4月

快訊／本土+14795、增55死！30多歲男染疫呼吸衰竭亡

陳宗彥涉性招待疑雲火速請辭　王必勝：我不評論這個

寧願被拖吊！愛車停13天「收費2萬元↑」　她崩潰：假日1小時100元

嘉義超夯烤生蚵衛生大稽查！14家有2家出問題　5招安心生下肚

永遠在香燈腳隊伍最後！跛腳阿伯孤獨身影之後　總是跟著滿滿洋蔥

作家還沒寫完結局就過世！粉絲發起「探索故事結局」活動卻失控

宋逸民著急求見面！阿Ben爆他私下違法1舉動 小甜甜：謊言一說再說

228連假假期期間　台東各代檢廠暫停車輛檢驗服務

2023年「八生肖」逢九恐多災！「擺綠植、戴吉物」5+3招化解

快訊／國3大溪段北上59.9K「隧道內4車追撞」　回堵5km後方塞爆

房東自砍3600萬！　龜山「築間火鍋」開1.2億賠售也要賣

「反骨」艾瑞絲開箱2倍大新家！　客廁設1禁忌：我很忌諱

巨乳檳榔妹「逆天長腿吸客」卻沒薪水！　內行激喊：她超貴

世界穿山甲日！池上青年培力工作站與奧丁丁集團、小農攜手守護

太夯了！ 　TAINAN搖滾春天演唱會索票秒殺

省荷包！漁業署攜手業者推午仔魚優惠　任2件折30元

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

行人地獄！高雄50幼童「拉繩隔出人行道」

小一孩「訂正生字30分鐘」　字跡讓網戰翻

妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」

回台行李箱損失15萬！她控桃機有先例被罵翻

氣象局2:05發布4縣市濃霧特報

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

威力彩頭獎上看7億！「3生肖」財運爆棚

推銷人員「怎麼有我的電話」　他揭內幕

補班日回暖！明變天「3地噴雨」　2波冷空氣接力「228連假天氣曝」

更多熱門

相關新聞

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

很多人網購以後，都會選擇超商取貨。前幾天就有網友發文分享，只要在2月18日至24日期間到7-11領貨，又可以拿到7元的購物抵用券了。消息曝光後，吸引不少人討論，其中還有網友回報，他今（18）日已經拿到券了。

超商店員8萬7千元丟垃圾桶　慘賠70萬原因曝

超商店員8萬7千元丟垃圾桶　慘賠70萬原因曝

5張爽中1600！他曬「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫

5張爽中1600！他曬「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫

全聯推「熟成午仔魚」省荷包優惠

全聯推「熟成午仔魚」省荷包優惠

歸仁警逮獲3名詐騙車手

歸仁警逮獲3名詐騙車手

關鍵字：

漁業署午仔魚超商量販店

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

快訊／知名作曲家自轟身亡！

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

托運車遇科技執法！他收罰單傻：車在上面耶

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面