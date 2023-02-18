省荷包！漁業署攜手業者推午仔魚優惠　任2件折30元

▲漁業署表示，午仔魚營養價值高。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

為推廣「吃在地，食當季」順應自然節氣的飲食概念，農委會漁業署今（18日）宣布，攜手萊爾富便利商店、全聯福利中心與大潤發量販店等連鎖通路，推出午仔魚優惠活動，包括任2件折30元，以及冰鮮午仔魚一尾即享現折10元，讓民眾省荷包，同時支持國產食材。

中國在去年底再禁我國出口產品，包括午仔魚、魷魚、秋刀魚等水產品都受影響，為讓更多國人選擇午仔魚作為家庭日常食材，漁業署除積極輔導產業團體，並攜手萊爾富便利商店、全聯福利中心與大潤發量販店等連鎖通路，推出午仔魚檔期優惠活動，讓國人能買得方便實惠，享用食補美味。

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漁業署表示，全聯福利中心從昨（17日）起到3月16日止，推出「台灣第一午仔魚」促銷檔期，特選熟成午仔魚及冰鮮午仔魚商品，任2件折30元，同體系量販店大潤發也同步推出購買冰鮮午仔魚一尾即享現折10元的好康優惠；萊爾富便利商店檔期活動自即日起，推出午仔魚優惠促銷，消費者可透過各門市群組訂購。

▲▼農委會漁業署攜手業者，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）

漁業署指出，午仔魚肉質細緻、營養價值高，一直是許多日料餐廳的美味首選，目前常見的產品型態有一夜干、三去全魚、蝴蝶切、清肉魚片等，早年在傳統市場多要透過魚販特別預留才能買到，午仔魚體型不大，相當適合現代社會小家庭料理、食用，現在只要到連鎖超市和賣場就能購買到，消費者買回家後，省去殺魚分切等處理步驟，退冰後簡單烹調就是日常餐桌上的佳餚。

▲農委會漁業署攜手業者，推出午仔魚檔期優惠活動。（圖／農委會提供）