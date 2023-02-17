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全聯推出「熟成午仔魚」省荷包優惠！特價再享「任2包折30元」

▲▼全聯推出熟成午仔魚，方便消費者料理。（圖／業者提供）

▲全聯推出熟成午仔魚，方便消費者料理。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯提倡吃當季食物，還能省荷包！即日起至3/16開始促銷冠軍魚「午仔魚」，為了方便消費者烹飪，推出多款「溼式熟成技術」的午仔魚商品，不僅好保存更適合上班族、小家庭直接料理，特價之外還有「任選2包現折30元」；大潤發則有整尾「冰鮮午仔魚」漁產。

業者表示，每年秋末至初春時節為午仔魚產季，現在正值品嚐午仔魚鮮美滋味的最佳時刻，午仔魚油脂豐厚、肉質細嫩，加上魚肉為白肉，富含蛋白質、維生素B6、維生素B12、菸鹼酸等營養價值高。農委會與漁業署也積極輔導產地媒合國內賣場通路，特別結合有超過1100家門市的全聯福利中心、量販店大潤發一起來推廣。

全聯表示，為完美呈現午仔魚美味，特別將頂級牛肉使用的「溼式熟成技術」運用在午仔魚的商品上，熟成午仔魚經過魚肉自體酵素天然分解，可讓魚肉更軟嫩，口感更加升級，只要輕鬆烹調，在家就能享受頂級美味。

為倡導消費者多吃當季食物，還能省荷包享好康，特別於2/17~3/16推出促銷優惠，全聯特選熟成午仔魚(220~300g/尾)，原價179元，特價159元；熟成午仔魚(180~220g/尾)，原價159元，特價139元；午仔魚(150~200g/尾)，原價119元，特價99元。活動期間內購買熟成午仔魚商品，任選2包可享現折30元。

同時，量販店大潤發也推出冰鮮午仔魚(300公克+-10%/尾)，原價109元，特價99元，再享折扣10元優惠，等於現折20元。

▲▼量販店大潤發也推出整尾冰鮮午仔魚。（圖／業者提供）

▲量販店大潤發也推出整尾冰鮮午仔魚。（圖／業者提供）

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