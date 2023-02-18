陸男來台被電死獲國賠！關鍵：陸人也是中華民國人民　高市將上訴

▲大陸一名錢姓男子來台環島，卻在高雄市路竹區被電死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

大陸一名錢姓男子5年前來台自行車環島，行經高雄市路竹區時慘遭路燈電擊死亡，但高雄地院認為「大陸人也是中華民國人民」，因此判決高雄市府要國家賠償；對此陸委會澄清，並未給過相關說明。高市府養工處今(18日)表示，因法律尚存爭議，將依法提起上訴。

判決書指出，錢男於2018年8月16日18時40分行經高雄市路竹區時，遭路燈電擊死亡。2名民眾路過時，發現錢男趴在路燈下方，已無呼吸心跳。檢方相驗，發現錢男的死因為「電擊性休克」，他的左前臂至左手腕有多處電擊燒灼傷，且電機公會也表示，路燈漏電確實可能會造成死亡。錢男家屬要求市府工務局養工處賠償精神撫慰、扶養費等共1165萬元。

一、二審法院審理認定，據法務部函釋，及參照兩岸關係條例立法意旨，大陸地區人民也是中華民國人民，適用國家賠償法，而陸委會的函覆則說沒有明文規定，法院認為，如在台灣地區因公務員執行公權力職務遭受不法侵害，或因公有公共設施設置或管理有欠缺致其生命、身體或財產受有損害者，也適用於國家賠償法，而該路燈曾於2018年2月15日因漏電維修，足認路燈倘未經妥善管理，確有發生漏電之可能，因此判賠463萬。

▲錢男被路燈電死，獲國賠463萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，養工處表示，事發前皆無接獲相關反映該盞路燈有漏電情形，且事發後，經警方通知會同檢測該盞路燈，當下也沒有檢測出有漏電情形，在設置管理上應無國賠責任。

養工處強調，該案陸委會也澄清，並未函復法院「中國大陸人民是中華民國國民」，因此養工處將依法提起上訴。養工處表示，上訴過程中仍將持續與請求權人協商，讓事件得以儘速獲得解決。