南投縣首案社會住宅「公誠安居」　今埔里基地動工可供260戶

▲國家住都中心執行的南投全縣第一案社會住宅「公誠安居」開工。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國家住宅及都市更新中心於南投縣埔里鎮執行的「公誠安居」社會住宅案，今天正式動工興建；國家住都中心指出，目前全台社宅累計已完工及決標戶數達3萬491戶，本案則為全南投社會住宅興辦首案。

「公誠安居」社會住宅開工典禮於今天中午舉辦，由內政部政務次長花敬群執鏟，國家住都中心執行長黃景茂及各方來賓一同與會，祈求工程順利進行。

國家住都中心指出，「公誠安居」基地位於西門里公誠路與德二街交叉口，鄰近埔里鎮聯合行政園區、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院，行政與醫療資源豐沛；交通機能方面，與埔里轉運站距離約1公里，轉程至南投市區（40分）、日月潭（20分）、台中/彰化（50分）皆十分便捷，沿西側台14線約10分鐘車程，可接至國道六號往南投市、草屯鎮、台中、彰化。

中心表示，本案統包工程費為12億2400萬元，建築規模為1幢2棟，地上10層、地下2層，將提供260戶社宅單元，其中以1房型（每戶約13坪）佔143戶最多，其次分別是2房型（每戶約23坪）72戶、3房型（每戶約32坪）45戶，也規劃設置托嬰中心，希望做青年成家最堅實的後盾，預計114年中完工。

中心說明，「公誠安居」土地由台糖公司提供，也是南投目前唯一社宅基地，未來期望能持續與南投縣政府團隊合作，在縣內打造更多優質的社會住宅，提供有居住需求的民眾儘早實現願望，也吸引更多人才進駐。