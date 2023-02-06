埔里弱勢母女倒完垃圾過馬路　遭急切內線重機撞飛！母死女重傷

▲埔里鎮一對弱勢母女過馬路時慘遭重機撞擊，釀母死女傷天人永隔的慘劇。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮年近70的江姓老婦日前帶著大女兒出門倒垃圾，不幸在過馬路時遭一台重機高速撞飛，母女倆皆重傷送醫，江婦不幸身亡；因江婦先生已過世多年，如今身後遺留2名身心障礙、自理生活困難的女兒，鎮公所和縣府社會勞動處已介入提供協助。

知情人士指出，江姓老婦為榮民眷屬，其夫過世後即長期獨力撫養照顧2名有身心障礙的女兒，家庭經濟狀況清寒；2月1日晚間6時半左右在中潭公路約50.3K處，江婦帶著46歲的大女兒出門倒完垃圾，在折返家中時橫越馬路、行經中央分隔島缺口時，一台大型重型機車突由外側切入內側車道，當場將母女倆撞飛至對向車道上。

消防隊獲報後派人車趕抵現場，將江婦母女送醫急救，雖經轉送台中市中山大學附設醫院，但江婦仍回天乏術，其長女也因內臟出血、骨折住院持續治療；據了解，該重機駕駛鄭姓男子當時疑似為閃避外側車道上的垃圾車，才會切入內側車道，不過詳細事發過程和責任歸屬仍待警方調查釐清。

埔里鎮公所表示，江婦家境原屬清寒，在父母先後過世後，2名女兒雖每個月可領取身心障礙生活補助，但往後生活開銷、後續醫療照護等都令人堪憂；除次女先由親戚代為照顧，鎮公所已爭取張榮發慈善基金會補助支付喪葬費用，同時通報縣府社勞處社工介入了解其生活現況和需求，協助度過難關。