壞壞一半「男友突然軟掉」　1原因不敢講！妹子超自責

▲男友做一半軟掉，原因傻眼了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

原來另一半有性愛潔癖！一名妹子透露，生理期剛結束就與男友大戰一番，殊不知兩人正高潮時，男友的小弟弟卻不爭氣，「做一做突然軟掉！」事後，男友才坦承聞到原PO的經血味，「對愛愛這塊比較有潔癖，有味道他就沒辦法。」一席話讓原PO難過又自責。

一名女網友在Dcard表示，生理期來休戰一周，直到第8天才跟男友愛撫，不料男友激戰一半會軟掉，原因是聞到「尷尬味道」而性致全消，讓原PO當下失落又傻眼，「後面這場愛愛就不了了之！」

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原PO無奈表示，兩人剛交往不久，原本男友還不敢說，原PO多次逼問後他才坦承，「對愛愛這塊比較有潔癖，有味道他就沒辦法。」

一番話讓原PO頓時自責直呼，以為月經第8天應該已經乾淨了，「想到當時他雖然知道有味道，但又不敢跟我說，還想辦法要硬起來的那種感覺...至少之後就知道要等月經走乾淨再來愛愛。」

文章曝光後，網友們熱議，「月經走後，那個味道也是會殘留2-3天，可以用私密處清潔讓味道比較淡喔」、「我納悶的是，難道女生聞不到自己的味道嗎」、「應該是沒有經血痕跡，但味道還沒完全散吧」、「那就是他問題啊，何必自責」、「味道太重...我也是不行」。