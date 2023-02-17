「小芸有空嗎？」　陳宗彥與酒店業者LINE對話曝光

▲陳琬惠秀出陳宗彥LINE截圖。（圖／陳琬惠辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠今（17日）踢爆行政院發言人陳宗彥疑「常態性召妓」，並曝光酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖，對談的部分內容，顯示「豆哥」向陳談「視聽歌唱場所」變更案時，陳突提「小芸有空嗎？」讓陳琬惠記者會直諷陳宗彥，還記不記得「小芸」？

陳琬惠17日下午在立法院舉行「溫暖的堅韌內閣 淫亂的酒店內閣」記者會指出，王孝瑋 在台南經營酒店，104年被判妨害風化，主要是因為王提供酒店女子跟客人性交的行為，包含女性提供全套跟半套的服務，所收取的費用給「康樂隊」酒店對分。

陳琬惠公開陳宗彥跟「豆哥」合照，指陳擔任台南市新聞及國際關係處處長時，至「康樂隊」消費，且有帶小姐出場 ，而當時「豆哥」交代小姐出場的「咖啡」錢由老闆處理。陳琬惠解釋，在酒店說喝「咖啡」，意思是帶出場。

▲立委陳琬惠揭露陳宗彥疑似常態性召妓。（圖／記者屠惠剛攝）

陳琬惠說，王孝瑋等人記帳時稱陳宗彥為「陳董」，在一次王跟陳的談話中，談到有一位王姓友人之事要找陳幫忙，而陳答覆「已經在處理了」。接著，陳琬惠公布一支電話號碼，指這是陳宗彥擔任處長時所持有的手機，並藉由這支號碼，多次跟豆哥聯繫 ，包含到店內消費、帶小姐出場，而王有求於陳的時後，陳也會給予幫忙。

陳琬惠也秀出LINE截圖，內容顯示王孝瑋跟陳宗彥說「知道了，明天務必幫忙一下」，而這是有關王請陳協助處理視聽歌唱場所變更資料時的對話，只是陳宗彥其中一句回應是「小芸有空嗎？」陳琬惠質問陳宗彥有無幫忙酒店業者喬事及召妓，並諷陳「還記不記得『小芸』？」

另外，陳琬惠也公布一分台南地檢署檢察官的簽呈，主旨是「陳宗彥、連恆及王孝瑋涉有違反貪污治罪條例的罪嫌，請准簽分他案續行偵辦。當否？請核示」。但陳琬惠說，可是這案後來沒有繼續辦下去。

陳琬惠表示，這樣的案件不了了之，法務部長蔡清祥是不是該調查？也希望陳建仁徹查、監察院也該啟動調查。

對於有掌握招妓幾次？陳琬惠說，是常態，有點難用次數形容。媒體也問，為什麼沒有要求陳宗彥下台？陳琬惠說，陳宗彥知所進退最好的方式，應該立刻宣布下台。