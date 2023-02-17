陳宗彥遭爆「常態性召妓」　黃揚明：目標實為賴清德

▲陳宗彥記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委陳琬惠17日指控，行政院發言人陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，疑似「常態性召妓」，呼籲行政院長陳建仁須徹查。對此，陳宗彥下午親上火線開記者會，痛斥這是未經查證的報導，而資深媒體人黃揚明則認為，此次目標不是陳宗彥，而是時任台南市長的副總統賴清德。

陳宗彥下午召開記者會表示，他在台南服務期間，從擔任市議員、到市府服務，從未被檢調約談偵辦調查。對選民服務人民的陳情，也都謹守依法處理的分際，這是自我要求。特定媒體未經任何查證，將一個人的人格處理掉，連圖卡都拿出來，台灣的政治不該淪落到這樣，「用這樣方式做一個處理，我覺得不應該，應該藉著事件大家一起思考。」

對此，黃揚明17日透過臉書發文指出，這次的目標當然不是陳宗彥，而是當時陳的老闆賴清德；尤其從監聽譯文、對話截圖等相關證物流出，且手機門號相同，就可知道這槍是有備而來。

黃揚明認為，陳宗彥在記者會中僅說明自己沒涉案沒被約談，但對相關指控卻閃避不回應，可以說是四兩撥千斤、不及格。另外，黃揚明說，前幾天他才在節目中提到，農曆年前就有賴系子弟兵的助理遭檢調約談，但最後查無實據無保請回，那時剛好是賴上任民進黨主席之際，令人不禁將二者連結。如今再一爆，看來賴清德還是得提防，畢竟「明槍易躲暗箭難防」。