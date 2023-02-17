陳宗彥陷性招待疑雲！維基百科遭改「經歷多7字」　2013年成這身份

▲行政院發言人陳宗彥捲入常態性召妓疑雲。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立委陳琬惠17日指控，行政院發言人陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，疑似「常態性召妓」，呼籲行政院長陳建仁須徹查。陳宗彥下午親上火線開記者會，痛斥這是未經查證的報導，不過事件仍不斷延燒，他的「維基百科」頁面上，經歷欄更是出現「台南市酒店恩客」7字，引發熱議。

陳琬惠今天下午踢爆陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，疑似「常態性召妓」，呼籲行政院長陳建仁要徹查。對於陳琬惠所指相關一案，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍也在稍晚指出，因時隔多年，目前尚在了解中。

▲陳宗彥維基百科經歷欄出現「台南市酒店恩客」7字。（圖／翻攝自維基百科）

消息曝光後，隨即在網路引發熱烈討論，陳宗彥的維基百科也疑似遭到網友惡搞，出現「台南市酒店恩客（2013年）」的經歷，不少鄉民也在PTT表示，「怎麼老是跟酒色財氣沾上邊啊」、「花天酒地、吃香喝辣，好爽喔」、「誇張，不設性專區然後自己玩的很開心」、「之前是經發局長，現在又被爆料，唉」。

陳宗彥下午召開記者會表示，他在台南服務期間，從擔任市議員、到市府服務，從未被檢調約談偵辦調查。對選民服務人民的陳情，也都謹守依法處理的分際，這是自我要求。特定媒體未經任何查證，將一個人的人格處理掉，連圖卡都拿出來，台灣的政治不該淪落到這樣，「用這樣方式做一個處理，我覺得不應該，應該藉著事件大家一起思考。」