▲台北捷運。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年9月北捷車廂內發生旅客衝突事件，一名楊姓女子指控另一游姓乘客在車廂內吐痰、塗抹於扶手桿，楊女則用不明液體潑灑游男、與之發生肢體衝突、用雨傘攻擊，北捷事後更逕行開罰游男。然而，經民眾陳情後，監察委員王幼玲、高涌誠調閱監視畫面發現，游姓男子並未吐痰，實際狀況與北捷說明與新聞稿皆不符，因此15日召開記者會通過糾正北捷。

根據事發當下監視畫面，患有中度自閉症的游男去年9月搭乘捷運期間，先是短暫拉下口罩、手指碰觸嘴巴後手扶扶手桿，站在正前方的楊女見狀則以不明液體噴灑游男和扶手，游男並未反抗，並收回右手。

約2分鐘後，游男重複同樣動作，此時楊女再次對游男臉部噴灑不明液體並出言辱罵，讓游男情緒失控、出手推打，楊女也出手反擊，手持雨傘不斷突刺、配合其他乘客壓制游男，游男下車後被站務人員帶到捷運站大廳，楊女沒有停手，繼續以不明液體潑灑游男，捷運站務人員全程束手旁觀、並未制止。

王幼玲、高涌誠指出，游男並沒有在車廂內吐痰並塗抹扶手桿之行為，北捷未充分確認事實，亦未進一步求證並調閱監視錄影畫面，僅依乘客意見逕對游男處以罰鍰，影響人民權益，應予以糾正，北捷應加強員工教育訓練。另本案發生後，相關媒體報導及北捷對外之說明與事實不符並有誤導民眾對身心障礙者產生偏見之情形，違反身心障礙者權益保障法第74條規定，已請主管機關依法妥處。

調查報告指出，身心障礙者權利公約已內國法化，一般民眾對於自閉症者認知仍嫌不足，衛生福利部及大眾運輸業者應加強宣導。部分自閉症類群障礙者長期使用捷運，路線固定，亟待建立大眾捷運之協助機制，包括適當的辨識方式及妥適的協助等，促進其平等使用公共交通設施的權利。

調查報告說明，本案游男被站務人員帶到捷運站大廳，仍遭楊女以不明液體噴灑眼睛，捷運站人員全程在旁並未採取相關措施，顯示第一線人員應加強教育訓練，包括站務人員及警政人員，需在現場處理自閉症類群障礙者衝突事件，如何建立以人為本的執勤技巧，衛生福利部、內政部警政署及北捷應確實落實教育訓練。

調查報告指出，臺北市政府警察局士林分局檢附游男調查筆錄、游男資料及眾多與移送案件無涉之捷運錄影畫面，以廢棄物清理法第27條規定函請環保機關裁處，惟本院調查還原事實真相，游男並無違反前揭規定在指定清除地區內隨地吐痰之行為。

調查報告表示，該分局未釐清事實，未調閱捷運監視錄影畫面及查證相關人的所見所聞，僅依據民眾陳述，不論游男是否確實有「在捷運車廂内吐痰」之事實，逕送環保機關裁處，又移送資料未經篩選，均應檢討改進並加強教育訓練。

調查報告指出，警方製作游男詢問筆錄，其中記載之游男回答內容實際為游男母親代為回答，且本案楊女之怒罵與攻擊行為涉嫌違反刑法傷害罪、強制罪及公然侮辱罪，員警並未詢問游男及其家屬是否提出告訴並記明於筆錄內，又未對楊女或其他證人進行調查並製作詢問筆錄，亦有疏失，員警製作筆錄完整性部分，應再加強教育訓練，以建立詢問筆錄之公信力。

王幼玲、高涌誠呼籲，持有身心障礙證明之中、重度身心障礙者前往警察局製作筆錄或員警在製作筆錄時，認為當事人在陳述能力方面不能為完全陳述，或言語方面有困難時，可撥打法律扶助基金會全國專線4128518，向法扶申請檢警陪偵、提審或進行電話法律諮詢，法扶從寬認定指派律師當場協助當事人瞭解法律爭議及權益告知。

高湧成表示，事實上他已經被訓練得非常好，可以坐捷運上下班，但發生這樣的事情，他們會退縮到失能狀況，一般社會大眾不會接受到面對身心障礙者教育，這是一個兩難，只能透過一次一次個案，讓社會大眾了解到 如何避免當一個正義魔人，自以為正義卻造成無法迴避的傷害。

高湧成指出，因為這已經是第二次，我們自然對捷運公司也比較多意見，捷運列車上有一萬多支cctv，不用急著因為爆料公社的意見，做出與事實不符的裁罰，應該要仔細檢驗事證後再作處置，捷運公司絕對做得到，希望透過調查報告，一次一次讓捷運公司清楚自己的社會責任是什麼。

高湧成表示，士林分局第一時間沒有很確實蒐集證據，不管是傷害、公然侮辱等都是告訴乃論也已經過了時間點，任何人被朝著眼睛噴酒精都會發火，楊女的行為確實有點超過，楊女如果覺得這件事情不妥，沒有明顯而立即的危害情況下，其實是可以通知捷運公司或站務人員處理，而不是第一時間拿著酒精去噴他，這是一個比例原則的思考。

王幼玲表示，不是要獵巫、也不是要肉搜這位楊女，而是要還原事實真相，替這位游男主持公道，且大眾捷運公司還有警察局都有偏聽狀況，沒有調查證據就只聽一方說法，游男言語表達有困難，沒辦法用合宜方式拒絕別人的不適當對待，只能用暴衝方式 也無法在筆錄裡做完整陳述，但這是有前因後果的。

王幼玲指出，其他先進國家中也可看到非常多案例，如何讓自閉症者平等使用大眾交通工具，他們經過非常長的訓練才可以搭乘交通工具，實在非常不容易，卻因為這樣一件事情退縮，捷運公司責無旁貸，應該對一線工作人員有更好的訓練。

對此，北捷回覆，虛心檢討監察委員及各界指正外，並表示為避免類似事件再次發生，已將本次事件納入案例宣導，特地邀請相關領域專家提供專業建議並辦理教育訓練，提升服務人員辨識特殊旅客及服務應對技巧；未來也將更審慎檢視相關資訊，於完整了解事情始末並確認後，進行更嚴謹且妥適的新聞處理。

北捷表示，也持續宣導所有旅客發揮同理心，共同關懷弱勢族群，遇有特殊事件，請協助通知服務人員或按壓對講機通報，以利即時處理。



北捷說明，去年9月，淡水信義線列車內有位旅客與另1位身心障礙旅客產生糾紛，造成部分列車旅客騷動，當時該名旅客指稱身心障礙旅客隨地吐痰，北捷取締人員依大眾捷運法開立裁處書。

北捷後續調閱監視器畫面發現，身心障礙旅客當下並無該名旅客所述違規行為，因此已於111年12月2日撤銷裁處書。另監察委員於去年12月監察委員邀集各界召開座談會後，已依與會單位意見將相關新聞稿下架，另發布說明新聞稿說明。