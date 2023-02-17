YouTuber「靠1招」訂閱破170萬！觀看次數更狂　他見證大翻身傻了

▲短影音相當流行。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在短影音很流行，用手機一則接著一則滑，時間很快就過去。就有網友發文表示，他一直有在看極限運動類的影片，日前注意到一位YouTuber的訂閱數本來只有幾萬，結果一段時間後竟已破百萬，且「Shorts」最高的觀看次數竟破億，短影音是不是會成為趨勢？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友4日在Dcard上，以「靠Shorts變成百萬YTB（YTR）」為題發文，提到他一直有在看極限運動類的影片，並關注創作者奇軒。他依稀記得，奇軒之前的訂閱數只有約莫幾萬人，不過隔了一段時間再查看，竟已破百萬。

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原PO觀察奇軒的熱門影片，發現最高就是10萬次的觀看次數，不過滑到「Shorts」的頁面，最高有到1.7億次，且好幾則短影音的觀看次數都破千萬。與此同時，他便好奇拋問，以後會不會有很多人靠短影音翻身、訂閱破百萬？且漸漸減少長片創作？

▲有一則Shorts的觀看次數達1.7億次。（圖／翻攝自YouTube／奇軒Tricking）

值得一提的是，原PO是4日發文並貼出訂閱數，當時共有164萬訂閱者；今（17）日實際查看「奇軒Tricking」的訂閱數，已達171萬位，換言之，在短短13天，該頻道就多了7萬人訂閱。

貼文曝光後，也引發底下網友討論，「那要叫Shorters嗎」、「Shorts真的越來越多創作者投入了，最近被推播很多短影片，點進去看他們都沒有做什麼長影片，但短影片卻都有百萬觀看，這樣低成本又能衝觀看的作法，把進入門檻降低很多」、「YT最近就是在推這種短影片啊」、「今年感覺會靠這個衝上來的人不少喔！我自己也是靠這個紅利莫名得到不少訂閱」。

貼文也釣出奇軒回應，「本人經過，謝謝關注！」此外，還有網友拋問「好奇Shorts會有觀看收益嗎？」根據「YouTube Shorts 營利政策」，2月1日起，營利合作夥伴可以透過Shorts動態影片間的廣告賺取收益，不過非原創的Shorts、造假觀看次數、未遵守《廣告友善內容規範》者並不符合資格。