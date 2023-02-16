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「無尾熊抱」露點啦！台中夜店激情片上傳網路　4男女被法辦

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子被掀開上衣，一旁友人不斷起鬨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區上周四（9日）傳出一對年輕男女在夜店狂歡，卻因太過忘我，雙方當眾做出性愛動作，女方更被掀開上衣走光露點，一旁友人不斷起鬨，並錄下影片PO到網路社群。警方獲報將男女主角，以及拍攝影片的2友人通知到案，當事人說因喝太多才會失態，警詢後依公然猥褻、散布猥褻物移送法辦。

台中市第四警分局10日凌晨3時許執行網路巡邏，發現網路社群有不雅鏡頭流傳，涉嫌違反妨害風化，立即主動展開偵查。

影片內容顯示，金髮女子以無尾熊姿勢抱著黑色上衣男子，在主持人以及音樂的鼓動下，2人激情做出性愛動作，女子腰部不停前後擺動，小可愛更因動作太大而滑掉導致露點，男子則手部來回撫摸，此時一旁友人大聲鼓譟，並有人好意將女子上衣拉回不讓曝光，但又有另一隻手突然伸出，將小可愛拉下，又讓女子雙球暴露在外。

案經警方確認拍攝日期、地點，調閱該夜店周邊監視器，於24小時內通知蔡姓男子（男主角，27歲）、劉姓女子（女主角，22歲），以及拍攝影片的林姓女子（19歲）、吳姓女子（20歲）到案說明，蔡男、劉女坦承就是影片的男女主角，並表示是因酒後激情才做出猥褻行為。

而將影片PO網的林女、吳女，則說不知道散佈影片會觸法。警方將上述幾人分別依刑法234條意圖使人觀覽，公然猥褻行為及第235條散佈猥褻影像移送法辦。

台中市第四警分局長李建興表示，持續針對轄內夜店、特種行業、易滋生犯罪之場所加強掃蕩，採突襲式臨檢嚇阻不法；另呼籲民眾切勿因博取關注或心存僥倖作出違序行為因而觸法。

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