又有2私校撐不住列專輔學校！教部：2年未改善就關校

SBL 和 P. LEAGUE+、T1 League明明是同一批選手、同樣的場地、同樣的市場，為何會產生如此巨大的差異？最關鍵的原因是，一邊是拿補助、消化預算、多一事不如少一事，公務員的心態；一邊是必須從零開始、打造品牌、每天都在拼搏，創業者的心態。