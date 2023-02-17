　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又有2私校撐不住列專輔學校！教部：2年未改善就關校

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退審會今天通過，將新榮高中、大成高中等二所私中列為專輔學校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（17日）舉行第11次會議，針對私立高中職學校進行審議，根據教育部審議結果，台南私立新榮高中、苗栗私立大成高中等二校被列為專輔學校，教育部表示，與會委員認為二所學校「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予學校二年改善期限。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在去年九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，但私立高中職狀況更嚴重，教育部粗估超過20所，全國私校工會更表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，合理估計應有50所私中面臨退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部也從去年開始針對私立高中職進行審議，今天下午退審會舉行第十一次會議，通過將新榮高中、大成高中等二所私中列為專輔學校。

▲▼台南新榮高中被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

▲台南新榮高中被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

教育部表示，台南市私立新榮高中為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依退場條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

至於苗栗縣私立大成高中，教育部指出，也是退場條例施行後列入專案輔導學校，經過今天出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，以及第5款「學校積欠教師薪資，且經學校主管機關依教師待遇條例之規定處以罰鍰」，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限二年。

▲▼苗栗大成高中被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

▲苗栗大成高中被列為專輔學校。（圖／翻攝自Google Map）

教育部表示，經過退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部將名單公告在「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

ET快訊
竹聯幫和堂辦50桌宴客！　200警力戒護
又有「2私校」撐不住！　教部：2年未改善就關校
快訊／遭爆常態性召妓！　陳宗彥回應了
5張中1600元！他曬「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫了
北市違停女超狠！　被開單「一巴掌打傷警」
快訊／陳宗彥被爆「疑常態性召妓」！　她怒：應宣布下台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補班日放晴後變天！下周「驟降10度」轉濕涼　最冷時段出爐

搭捷運突被阿伯嗆「玩手機不讓座」！ 女大生氣哭：不是坐博愛座

又有2私校撐不住列專輔學校！教部：2年未改善就關校

熱帶擾動生成！挑戰增強成第1號颱風「珊瑚」　最新路徑出爐

台鐵號誌異常！鳳林站轉轍器故障　東部2列車延誤

脂肪肝年輕化！飲酒及肥胖者注意　台東檢測5千人7成患病

台韓菲攜手助郵輪復甦！估年底達疫情前水準「年增40萬旅客」

輔大追思浩鼎董座張念慈　家人與同學讚「寬厚善良且慷慨」

約會內急！她「被載到汽車旅館」嚇傻　結局讓網歪樓：好紳士

國道每6天1起死亡車禍！3大奪命原因出爐　「最重可罰6千元」

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

補班日放晴後變天！下周「驟降10度」轉濕涼　最冷時段出爐

搭捷運突被阿伯嗆「玩手機不讓座」！ 女大生氣哭：不是坐博愛座

又有2私校撐不住列專輔學校！教部：2年未改善就關校

熱帶擾動生成！挑戰增強成第1號颱風「珊瑚」　最新路徑出爐

台鐵號誌異常！鳳林站轉轍器故障　東部2列車延誤

脂肪肝年輕化！飲酒及肥胖者注意　台東檢測5千人7成患病

台韓菲攜手助郵輪復甦！估年底達疫情前水準「年增40萬旅客」

輔大追思浩鼎董座張念慈　家人與同學讚「寬厚善良且慷慨」

約會內急！她「被載到汽車旅館」嚇傻　結局讓網歪樓：好紳士

國道每6天1起死亡車禍！3大奪命原因出爐　「最重可罰6千元」

補班日放晴後變天！下周「驟降10度」轉濕涼　最冷時段出爐

快訊／曾仁和受傷來不及復出　吳哲源替補經典賽中華隊

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

美台創新合作！全台首見輕量、耐高溫3D列印快拆噴頭　大幅降低成本

阿Ben簽的是「空白勞報單」！公開宋逸民私訊...心寒：要我串供偽造嗎？

新加坡藝術家黃意會舉辦個展《繪境》　港區藝術中心展出

破偏鄉國小紀錄！三和走讀學堂參力全國機器人大賽　勇奪3大獎

被爆贈子5千萬豪宅金源不明　林明溱斥抹黑：總價2281萬...貸款6成

竇智孔花6位數收藏長頸鹿標本！　曝老婆貼心叮嚀：帶快樂回家就好

金融業照顧「染疫康復員工」　元大請中醫師幫針灸按摩

荒唐男停紅綠燈下車「只為搭訕長髮露腰妹」　後車全錄怒檢舉

生活熱門新聞

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

快訊／09:08地震　台北有感搖晃

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

快訊／09:08北投地震「陽明山3級」　台北民眾喊怪

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光

兩度要離去！媽祖婆突180度回頭「卻進不去所長室」

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

他喝水按摩都沒用！鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

農曆二月到！「這生肖」中獎率高

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺

09:08發生規模3.1地震　震央在北投

快訊／抵達北港朝天宮！粉紅超跑「三進三退」入廟

違停消防栓前！消防員破窗「水管貫穿車身」

更多熱門

相關新聞

SBL為何和P+、T1相差甚遠？

SBL為何和P+、T1相差甚遠？

SBL 和 P. LEAGUE+、T1 League明明是同一批選手、同樣的場地、同樣的市場，為何會產生如此巨大的差異？最關鍵的原因是，一邊是拿補助、消化預算、多一事不如少一事，公務員的心態；一邊是必須從零開始、打造品牌、每天都在拼搏，創業者的心態。

就學貸款補助最快7月前實施　30萬學貸「1年少付近4萬」

就學貸款補助最快7月前實施　30萬學貸「1年少付近4萬」

振興藝文消費　文化部：18至21歲每人可領1200點成年禮金

振興藝文消費　文化部：18至21歲每人可領1200點成年禮金

快訊／教育部推「就學貸款補助方案」　協助貸款人償還一年本息

快訊／教育部推「就學貸款補助方案」　協助貸款人償還一年本息

ChatGPT影響校園教學　教部首度回應：與清大及各大學協進會交換意見

ChatGPT影響校園教學　教部首度回應：與清大及各大學協進會交換意見

關鍵字：

專輔學校教育部尤榮輝新榮高中大成高中

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

Kimberley「激吻親密照」曝光！

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

國小男童遊北市動物園落水影片曝

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面