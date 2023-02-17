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洪秀柱喊「不要再龜毛」　侯友宜：人民需要我們努力做事

▲▼新北市長侯友宜今日(2/17)前往中和廣濟宮、福和宮進香參拜，所到之處受到信眾及基層里長的熱烈歡迎。面對基層的勸進之聲，侯友宜態度依然低調不願鬆口。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜前往中和廣濟宮、福和宮進香參拜，所到之處受到信眾及基層里長的熱烈歡迎。面對基層的勸進之聲，侯友宜態度依然低調不願鬆口。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

前國民黨主席洪秀柱15受訪時，新北市長侯友宜民調高應勇敢表態，「要選就大聲說出來，不要再龜毛了啦」。對此，侯友宜今（17）日表示，我們都是用同樣的心情為國家、努力，人民需要我們努力做事，一起團結讓中華民國更好、讓台灣更永續繁榮。

洪秀柱日前受訪時表示，她沒有特別挺誰，只要代表國民黨的，大家都一定挺，「從我自己個人經驗，要選就大聲講出來，尤其從我自己選舉的慘痛教訓，原來請你們出來都不出來，等到有人出來之後，又心中不爽，想盡辦法，這不太好，侯友宜現在民調很高，既然很高，就不要再龜毛了啦，當然也許他有自己的步驟，也許3、4月再做適當的表態」。

侯友宜對此表示，謝謝大家，我們都是用同樣的心情為國家人民關心的事情努力，大家期待國家發展得好，人民需要我們努力做事，我們一起團結，讓中華民國更好，讓台灣更永續繁榮。

至於現在傳出侯友宜未來將有3個表態參選的時間點，侯友宜說，最重要的是當下讓新北市的2030願景可以如火如荼的進行，尤其中和有很多的交通及建設都有待我們去解決，里長也有很多事情要努力，包含環境優化、公園能有好生態等，讓我們一起往前走。

另，媒體也問到，有網路好感度分析總統人選民調，最高的是民進黨的「賴蕭配」，而若侯友宜搭配台中市長盧秀燕則可以緊追在後，未來是否有可能與盧秀燕搭檔出戰2024？侯友宜回應，盧秀燕是非常優秀的女力首長，他們認識很多年，盧在台中做得非常好，他現在也是把握努力為台中市政好好衝刺，「我在新北、她在台中」，都在各自的區域裡面好好做事，希望可以帶動北台灣、中台灣的發展，「我們唯有共好，台灣才會更好」。
 

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