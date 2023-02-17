左挺賴清德右喊侯友宜選總統　廟方「與侯交情好」：其他都客套話

▲新北市長侯友宜前往中和廣濟宮、福和宮進香參拜，所到之處受到信眾及基層里長的熱烈歡迎。面對基層的勸進之聲，侯友宜態度依然低調不願鬆口。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

副總統賴清德在今年年初二前往中和廣濟宮發放福袋，廟方致詞時曾表示，賴應該是要進軍2024年總統大位，希望大家能支持他。不料，新北市長侯友宜今（17）日赴廣濟宮、福和宮參拜時，董事長游炎川也喊「讓我們一起讓侯友宜邁向總統府大道」。會後游接受媒體訪問時，他笑說，歡迎要參選的人都來，但他跟侯交情10幾年，友情不可能抹滅，「至於其他的都是客套話了」。

年初二賴清德到廣濟宮參拜，游炎川曾說，賴副總統過去在台南市表現優越支持度高，現在也讓國家維持那麼安定，「他應該是要進軍2024年總統大位，在這希望大家能踴躍用心支持，讓國家更好更進步。」

對於游炎川左喊支持賴清德，右挺侯友宜，媒體問到底支持誰？游炎川一開始笑說「當然是支持侯市長啊！」媒體追問，那賴清德呢？游說，歡迎要參選的人都來廟裡走走，但他本身與侯市長交情10幾年，這些關係以及侯友宜關心地方的情份，這些友情是不可能抹滅的，未來不管侯友宜走到哪裡，都為他加油、打氣，「至於其他的都是客套話了、不予置評」。

侯友宜對此也表示，游炎川是他多年的好朋友，他對中和的公益慈善、社會關懷有很多，是非常優秀的宮廟之一，他的努力受到里長、里民的肯定、信眾的支持，跟他認識這麼多年，看到他為中和、新北市的繁榮努力，也希望因為大家的努力，讓這塊土地變得更好，今天也來了9成的里長，一個宮廟得到9成里長的肯定跟支持，這代表游炎川跟里長、里民們走在一塊，一起奉獻這塊土地，不只感謝肯定，更重要是讓這塊土地更好。



