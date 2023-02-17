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赴中和參拜媽祖！廟方高喊「邁向總統府」　侯友宜面無表情

▲▼新北市長侯友宜今日(2/17)前往中和廣濟宮、福和宮進香參拜，所到之處受到信眾及基層里長的熱烈歡迎。面對基層的勸進之聲，侯友宜態度依然低調不願鬆口。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜前往中和廣濟宮、福和宮進香參拜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（17）日前往中和廣濟宮、福和宮參拜祈福，在致詞時，廟方董事長游炎川高喊「讓我們一起讓侯友宜邁向總統府大道」，引來現場信眾及里長歡呼，但在一旁的侯友宜則面無表情。隨後面對媒體問到此事，侯回應，市政的業務上，謝謝游董、里長們給新北大大的支持，謝謝董事長。

侯友宜今前往廣濟宮、福和宮奉香並向開漳聖王、神農大帝祈求庇佑新北百業興盛、五穀豐收、市民平安康樂，遠離疫情與災厄。游炎川致詞時表示，中和廣濟宮及福和宮秉持開漳聖王及神農大帝濟世愛民精神，與市府一同守護鄉里。在最後忽然高喊，「我們要一起為侯市長加油，讓他邁向總統府大道，讓他好好去選總統」，但在一旁的侯友宜則面無表情。

▲▼新北市長侯友宜今日(2/17)前往中和廣濟宮、福和宮進香參拜，所到之處受到信眾及基層里長的熱烈歡迎。面對基層的勸進之聲，侯友宜態度依然低調不願鬆口。（圖／記者湯興漢攝）

隨後，侯友宜接受媒體訪問時表示，謝謝廣濟宮、福和宮的董事長，帶領中和做了很多公益、慈善、社會關懷等，讓社會可以祥和，謝謝董事長、謝謝宮廟的信眾給新北滿滿的支持，讓這個地方可以安定、祥和的往前走，我們要用感恩的心，來謝謝開漳聖王、媽祖。

媒體問到，剛剛參拜時，有跟媽祖說什麼嗎？還是要尋求媽祖支持選總統？侯友宜說，他是祈求這塊土地國泰民安、風調雨順，新北市的市民安定外，所有建設大小事都能夠永續發展。

對於游炎川喊選總統？侯友宜表示，董事長跟里長都是第一線一起打拼的好夥伴，他們做了很多大小事，平常在市政的業務上也謝謝里長們給新北支持，謝謝董事長以及兩個宮廟的信眾，一起讓這個地方更好。
 

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