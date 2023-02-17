快訊／特斯拉自撞分隔島「車頭全毀」…駕駛座空的！警將追人到案

▲特斯拉自撞分隔，現場發出巨大聲響，半個車身卡在分隔島上。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市安樂區基金一路（17日）凌晨1時許發生一起車禍事故，一輛黑色特斯拉往萬里方向行駛，因不明原因撞上分隔島，現場發出巨大聲響，半個車身卡在分隔島上，車頭嚴重撞爛，零件散落一地。警方獲報趕抵現場，發現車內竟然沒人，並立刻封鎖現場，並請來拖吊車將自撞的車輛吊離，後續警方將根據車號，追查車主到案說明。
▲警方請來拖吊車將自撞的車輛吊離現場。
▲特斯拉自撞分隔，現場發出巨大聲響，半個車身卡在分隔島上。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
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基隆市安樂區基金一路（17日）凌晨1時許發生一起車禍事故，一輛黑色特斯拉往萬里方向行駛，因不明原因撞上分隔島，現場發出巨大聲響，半個車身卡在分隔島上，車頭嚴重撞爛，零件散落一地。警方獲報趕抵現場，發現車內竟然沒人，並立刻封鎖現場，並請來拖吊車將自撞的車輛吊離，後續警方將根據車號，追查車主到案說明。
▲警方請來拖吊車將自撞的車輛吊離現場。
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