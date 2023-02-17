東卯山黑熊711返大雪山故鄉長眠　南投林管處事發地播放紀錄片

▲林務局於14日將黑熊711帶回牠原本的棲息地大雪山林道，讓牠長眠於此。（資料照片／哈勇嘎奧翻攝）

記者高堂堯／南投報導

編號711的東卯山台灣黑熊經歷2次救援野放，111年5月間仍不幸在南投仁愛鄉武界山區遭獵人誤捕、槍擊殞命，14日被送返家鄉大雪山林道安葬；南投林管處也在案發地點仁愛鄉武界村舉辦《一隻臺灣黑熊之死-711/568的人間記事》紀錄片播映會，讓在地民眾了解黑熊與人類世界相遇的真實故事，並共同反思悲傷過後如何修復彼此衝突關係、共享山林、理性共存。

紀錄片播映活動於15日在法治社區發展協會舉辦，內容回顧這隻由東勢林管處繫放研究的編號711大公熊，歷經2次誤中陷阱和救傷後，去年4月更新編號為568後再於「丹大野生動物重要棲息環境」進行異地野放，期許牠的新「熊生」能一切順利，並透過衛星追蹤並動用大批人力全程緊盯其移動路徑；未料黑熊似因歸家心切、一路北返，5月抵達武界山區後即失去追蹤訊號，3天後發現被掩埋的遺體。

▲林務局於14日將黑熊711帶回牠原本的棲息地大雪山林道埋葬。（圖／民眾提供）

現場的部落男女老少觀影時皆十分投入，情緒亦隨著畫面起伏，對這隻黑熊的故事非常動容；法治社區發展協會蔡進興理事長表示，透過影片和宣導活動讓部落族人了解事情的始末，也讓大家不再害怕黑熊，遇到了可保持距離，不小心誤捕或農地、果園、工作環境遭入侵就通報林管處，也鼓勵族人更換使用改良式獵具，降低誤捕機率，部落也都希望能跟野生動物友善共存。

▲▼南投林管處於東卯山黑熊殞命的南投武界部落播映紀錄片，宣導改良式獵具和人熊共存。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處處長李政賢重申，如有野生動物誤中陷阱，可撥打專線0800-000-930通報，若非蓄意狩獵黑熊而造成傷害之行為，不會受懲處，亦鼓勵拿舊有山豬吊、獸夾等陷阱至林管處轄內工作站免費更換新型改良式獵具，其踏板規格直徑小於12公分且可設定壓力值等，能防範誤捕黑熊或腳掌較小且體重輕之幼獸或小型食肉目等動物，降低野生動物誤觸陷阱傷害。

農委會去年也將黑熊納入生態服務給付對象，如有黑熊入侵個人農地或住家，可通報並配合後續處置措施來領取獎勵金；一般民眾若在山區遇到黑熊，立即通報提供相關證明，也可獲得小禮物，希望透過全民力量，讓東卯山黑熊悲劇不再重演。