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東卯山黑熊711返大雪山故鄉長眠　南投林管處事發地播放紀錄片

▲林務局於14日將黑熊711帶回牠原本的棲息地大雪山林道，讓牠長眠於此。（資料照片／哈勇嘎奧翻攝）

▲林務局於14日將黑熊711帶回牠原本的棲息地大雪山林道，讓牠長眠於此。（資料照片／哈勇嘎奧翻攝）

記者高堂堯／南投報導

編號711的東卯山台灣黑熊經歷2次救援野放，111年5月間仍不幸在南投仁愛鄉武界山區遭獵人誤捕、槍擊殞命，14日被送返家鄉大雪山林道安葬；南投林管處也在案發地點仁愛鄉武界村舉辦《一隻臺灣黑熊之死-711/568的人間記事》紀錄片播映會，讓在地民眾了解黑熊與人類世界相遇的真實故事，並共同反思悲傷過後如何修復彼此衝突關係、共享山林、理性共存。

紀錄片播映活動於15日在法治社區發展協會舉辦，內容回顧這隻由東勢林管處繫放研究的編號711大公熊，歷經2次誤中陷阱和救傷後，去年4月更新編號為568後再於「丹大野生動物重要棲息環境」進行異地野放，期許牠的新「熊生」能一切順利，並透過衛星追蹤並動用大批人力全程緊盯其移動路徑；未料黑熊似因歸家心切、一路北返，5月抵達武界山區後即失去追蹤訊號，3天後發現被掩埋的遺體。

▲林務局於14日將黑熊711帶回牠原本的棲息地大雪山林道埋葬。（圖／民眾提供）

▲林務局於14日將黑熊711帶回牠原本的棲息地大雪山林道埋葬。（圖／民眾提供）

現場的部落男女老少觀影時皆十分投入，情緒亦隨著畫面起伏，對這隻黑熊的故事非常動容；法治社區發展協會蔡進興理事長表示，透過影片和宣導活動讓部落族人了解事情的始末，也讓大家不再害怕黑熊，遇到了可保持距離，不小心誤捕或農地、果園、工作環境遭入侵就通報林管處，也鼓勵族人更換使用改良式獵具，降低誤捕機率，部落也都希望能跟野生動物友善共存。

▲南投林管處於東卯山黑熊殞命的南投武界部落舉辦紀錄片播映宣導活動。（圖／資料照片／哈勇嘎奧翻攝、南投林區管理處、民眾提供）

▲▼南投林管處於東卯山黑熊殞命的南投武界部落播映紀錄片，宣導改良式獵具和人熊共存。（圖／南投林區管理處提供）

▲林務局於14日將黑熊711帶回牠原本的棲息地大雪山林道，讓牠長眠於此。（圖／資料照片／哈勇嘎奧翻攝、南投林區管理處、民眾提供）

南投林管處處長李政賢重申，如有野生動物誤中陷阱，可撥打專線0800-000-930通報，若非蓄意狩獵黑熊而造成傷害之行為，不會受懲處，亦鼓勵拿舊有山豬吊、獸夾等陷阱至林管處轄內工作站免費更換新型改良式獵具，其踏板規格直徑小於12公分且可設定壓力值等，能防範誤捕黑熊或腳掌較小且體重輕之幼獸或小型食肉目等動物，降低野生動物誤觸陷阱傷害。

農委會去年也將黑熊納入生態服務給付對象，如有黑熊入侵個人農地或住家，可通報並配合後續處置措施來領取獎勵金；一般民眾若在山區遇到黑熊，立即通報提供相關證明，也可獲得小禮物，希望透過全民力量，讓東卯山黑熊悲劇不再重演。

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