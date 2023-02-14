快訊／台灣黑熊711遭獵殺爆頭身亡　今安葬在從小生長的大雪山

▲台灣黑熊711去年遭槍殺，今日長眠在大雪山林道 。（圖／民眾提供）



記者哈勇嘎奧、許權毅／台中報導

編號711的台灣黑熊去年5月被獵人擊斃掩埋，經解剖後發現頭骨局部碎裂、身體有彈孔，事後田姓與馬姓男子被逮，依照違反野生動物保育法、毀損等罪嫌送辦，最終3萬元交保。今（14）日上午林務局由局長林華慶親自主持，將台灣黑熊711安葬在大雪山林道，而這也是牠生長的地方。

回顧本案，林務局去年4月12日在南投縣信義鄉丹大事業區第181林班地，野放1隻台灣黑熊、編號711，但其配戴衛星頸圈在5月6日就失去訊號，5月9日黑熊被發現死亡並埋在仁愛鄉武界產業道路投71線11.2公里處，林務局隨即報警，警方報請南投地檢署指揮偵辦。

▲台灣黑熊711去年被發現遭槍殺埋屍。（圖／ETtoday資料照）



黑熊在發現時已死亡且遭掩埋，其配戴衛星頸圈也被拆除，屍體有明顯外傷，解剖後發現：上開黑熊於左右肩胛附近各有1疑似槍傷之彈孔。且槍傷路徑為左肩進入造成較小孔洞，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞。另外，黑熊的頭骨也被發現碎裂，且顱內發現金屬碎片，疑似槍傷或其他兇器所致。

警方查獲被告田男、馬男等涉有殺害上開黑熊重嫌，並扣得疑似自製獵槍1支、鉛彈、手機等物品。檢察官訊後認被告2人涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物及破壞黑熊衛星頸圈等犯行而違反野生動物保育法及毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有滅證或串供之虞，但無羈押必要，均交保3萬元。