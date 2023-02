外送平台訂吐司　打開驚見「大老鼠」躺袋中！噁心畫面曝光

▲男子從外送平台訂吐司結果打開驚見「大老鼠」躺袋中。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度一名男子日前透過外送平台訂購一袋吐司,結果送來時卻發現麵包袋裡居然有一隻快要被壓扁的活老鼠。

根據《紐約郵報》報導,印度一名男子透過當地外送平台Blinkit訂購一條吐司,而該外送平台主打「10分鐘最速送餐計畫」,讓顧客可以立刻吃到新鮮食物。沒想到當這名男子收到吐司後,裡面除了新鮮的吐司外,還有一隻新鮮的大老鼠。

*下方推特連結照片恐造成不適,請斟酌觀看

從顧客po推特的照片可以看到,吐司袋裡面有一隻灰色大老鼠四腳朝天被擠在裡面,模樣相當恐怖,「如果10分鐘運送會有這樣的負擔,我寧願多等小時」。而當他將照片回傳給平台客服時,對方也只罐頭式道歉,並未給予具體賠償。

網友們也紛紛留言表示,「天哪這也太可怕」、「好噁心」、「這樣我對吐司會有陰影」、「外送員跟打包的店員都沒發現嗎?」

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA