祖孫接連入虎口！食人虎撕咬「少年剩半身」　12小時後又吃掉爺爺

▲印度最近有一隻老虎在12個小時內，連續吃掉一對祖孫。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

印度南部一座老虎保護區最近連續傳出2起「老虎吃人」的恐怖事件。一隻老虎逃出自然保護區後，在附近村落襲擊了18歲少年齊丹（Chethan）。不料12個小時後，這隻老虎又再次返回村落，將少年75歲的爺爺也一併吃掉。

綜合外媒報導，這起事件發生於卡納塔克邦（Karnataka）的一座村莊。2月12日，一頭老虎逃出了當地的Nagarhole自然保護區後，在附近村莊遇見了正在咖啡園收割的齊丹和馬杜（Madhu）。

也許是這隻老虎非常飢餓，牠一撞見2人，就立刻對齊丹發起攻擊。一旁的馬杜見狀，則奮力想要趕跑老虎，試圖從虎口之中救出齊丹，不過馬杜完全不是這隻猛獸的對手。老虎將馬杜弄傷後，便拖著齊丹的屍體消失了。

當晚6點左右，村民在Nagarhole自然保護區附近3公里處，發現了齊丹被撕咬剩一半的屍體。不料齊丹還未發喪，村里又傳出一起死亡悲劇。就在齊丹被老虎咬死12個小時後，他75歲的爺爺拉朱（Raju）也同樣被老虎襲擊至死，而人們尋獲拉朱屍體的地點，僅距離齊丹陳屍處不到200公尺。

據當地媒體報導，Nagarhole自然保護區內共有125隻老虎生活在當地，而老虎的生活一旦出現變化，就會離開原本的棲息地，並進入人類居住地，導致「老虎吃人」的恐怖事件發生。

此前就有村民曾抱怨，他們經常在附近見到老虎捕食他們的家畜，因此森林官員目前打算重新整理相關地區，而獸醫也準備為附近的老虎注射鎮靜劑，以免悲劇再次發生。