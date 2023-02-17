LIVE／陳建仁首赴立院施政報告　國民黨照慣例杯葛伺候

記者陳家祥／台北報導

立院新會17日開議，上任未滿月的行政院長陳建仁將首度赴立法院進行施政報告並備詢。根據書面資料，陳建仁感謝前院長蘇貞昌穩固執政根基，同時也談到政院已提出的疫後特別條例草案，會擴大照顧人民生活，打造溫暖堅韌的台灣。但國民黨立院黨團已經放話杯葛，其他三黨則反彈，認為隨便找理由杯葛非全國人民樂見。《ETtoday新聞雲》將全程轉播。

行政院長陳建仁16日在行政院會表示，立法院第10屆第7會期將於17日開議，他將赴立法院提出施政方針報告及備詢，各部會首長除有重要公務，且經他同意請假外，均應親自出席，以表達對立法院行使職權的尊重。陳建仁也提醒所有部會首長，應充分掌握各界關注的各項議題，並積極溝通，務必做最好的論述及說明。

根據陳建仁施政報告書面資料，陳建仁感謝蘇貞昌在4年行政院長任期內，率領行政團隊防堵非洲豬瘟、守住百年大疫、度過歷史大旱；面對美中貿易衝突、烏俄戰爭及國際政經情勢快速變遷的各種嚴峻挑戰下，讓台灣的經濟表現屢創佳績，也啟動或完成多項重大建設與福國利民措施，為國家發展奠下良好穩固根基。

陳建仁指出，新內閣將秉持蔡總統指示，持續完成盤整各項防疫措施、總檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業等4大任務。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗15日透露，將杯葛陳建仁施政報告，稱過去馬政府8年，民進黨從未讓任何一位閣揆順利做施政報告，「這是他們自己留下的慣例」。

對於藍營揚言杯葛，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團應該要適可而止，若是為了杯葛而杯葛，社會大眾都看在眼裡，民進黨團將見機行事，期待能夠順利完成議事程序，在野黨如果有什麼針對性的問題，可以藉總質詢的機會進行政策攻防或辯論。

對於杯葛是民進黨慣例說法，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨也自知理虧，才把問題推給民進黨慣例，但他們過去曾杯葛前行政院長蘇貞昌高達13次，這應該是國民黨惡習。

鄭運鵬強調，民進黨過去在野人數少，但一定師出有名，只要達到目的就理性退場，但國民黨顯然並非如此，隨便找到理由就杯葛，並非全國人民樂見，且這次總質詢是朝野協商結果，國民黨也有簽字，現在又要杯葛完全講不過去，希望按照協商結論進行。

對於藍營放話杯葛，時代力量黨團直言，看不出國民黨杯葛理由何在。民眾黨立委陳琬惠則指出，國民黨一直以來，欠缺議題上的努力，每每碰到爭議就想杯葛、干擾會議流程，「國民黨不能總是期盼能以這種獵奇的行徑，繼續吸引媒體的目光於人民的注意」。

▲行政院長陳建仁首度赴立法院施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

