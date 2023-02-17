衝路中玩耍害女騎士閃避不及慘「犁田」　2歐告肇事逃逸下落不明

▲2隻野狗突然闖入苗栗市經國路，71歲的女騎士閃避不及而摔車，所幸傷者無大礙。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市昨(16日)發生野狗害摔車意外，一名71歲婦人騎機車行經經國路模型飛機場路段，2隻黑狗突然竄出闖入車道，婦人閃避不及失控人車倒地，身體多處擦挫傷送醫治療，闖禍黑狗卻逃逸無蹤。

轄區警方於昨（16日）上午08時20分許接獲交通意外報案，處理員警到場發現是機車騎士摔車意外，立即協助救護人員將傷者送醫治療，並管制及疏導往來人車。

警方初步調查，71歲林姓機車女騎士騎乘普通重機車沿經國路由北往南方向行駛，行經該處時路旁2隻黑狗突然衝出至經國路上，婦人一時間閃避不及連人帶車摔倒，婦人身上多處擦挫受傷，沒有生命危險，由救護車送部立苗栗醫院治療。

員警調閱相關監視影像發現，確實是2隻黑狗闖禍，黑狗闖禍後往模型飛機場方向逃逸，警方通報苗栗縣動物保護防疫所派員前往處理，不過，並沒有具體成果。

苗栗警分局提醒民眾，如有飼養寵物外出，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，如違反上述規定可依『道路交通管理處罰條例第84條：疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰』；若因而發生車禍致人死傷，除了有過失傷害或過失致死的刑事責任外，還需承擔民事損害賠償責任。