龍舟天菜亡！監視器拍下「墜坑瞬間」　警示燈根本沒有亮

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

曾獲龍舟隊亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安(28歲)16日騎車行經桃園國際路二段、文中路口，但卻因不明原因衝破圍籬，連人帶車墜入14米深的施工坑洞中，直到5小時後才被發現，經搶救後不治死亡。對此，桃園水務局表示，工地的安全措施均正常；但監視器畫面中，陳俞安行經事故路段、墜入坑洞時，警示燈根本就沒有亮。家屬看過畫面後也相當憤怒。

陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。

▲監視器畫面拍下，現場未有警示燈閃爍，陳俞安不察當場墜入坑中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男出意外後，第一時間無人發現，也無人報案，直到包商工人8點半來上班，發現圍籬被衝破，一度以為像往常一樣有民眾不慎撞擊肇逃，不料仔細一看，防墜網也有破洞，懷疑有人墜入，才趕緊抽水，果真赫見陳連人帶車在坑底，隨即打電話報案。

轄區消防局上午10點49分抵達後，將人吊掛至路面，但陳俞安已無呼吸心跳，且軀體僵硬，經送醫搶救後，仍在中午12點07分宣告不治。

水務局表示，案發地點是外包的汙水下水道工程路段，3個多月前動工，現場設置圍籬、護欄及防墜網3層措施，避免人員墜落；初步查核，現場警示燈、爆閃燈均正常運作。

但監視器畫面拍下，案發當下路口十分昏暗，現場警示燈、爆閃燈根本沒有閃爍，陳俞安騎車經過路口時，一時不察，當場連人帶車墜入坑中。詳細案情為何，警方目前正持續調閱監視器畫面釐清。

▼陳俞安被救起時軀體已經僵硬。（圖／記者沈繼昌翻攝）