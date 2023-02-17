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影片曝！土耳其3人困260小時生還　17歲「奇蹟少女」笑了

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8強震，官方估計隨時間過去倖存機率驟降，沒想到10天後，搜救隊仍在一處殘磚斷瓦底下，成功救出受困逾260小時的3人。

▲「奇蹟少女」被救出時意識仍相當清醒。（圖／翻攝推特）

▲「奇蹟少女」被救出時意識仍相當清醒。（圖／翻攝推特）

CNN報導，3名奇蹟生還的倖存者中，2人還是未成年人。17歲的歐梅茲（Aleyna Ölmez）受困248小時被尋獲後，獲得「奇蹟女孩」的稱號，受訪時也為自己能存活下來而開心地笑了。之後30歲的女性凱里克（Neslihan Kilic）以及12歲男孩歐斯曼（Osman）也被陸續救出，其中，歐斯曼受困時間更長達260小時，他們獲救時告訴搜救隊，附近還有更多人。

先前42歲婦人伊馬莫伊夫盧（Melike Imamoglu）在災後222小時獲救，救援隊當天也在災區救出11名嬰兒，總統艾爾段更派出專機接送倒首都安卡拉治療。

截至16日，土、敘強震已至少造成4萬3885人喪生。強震樓垮又遭遇嚴寒，嚴重增加救援難度，物資的運輸也成為一大難題。

這次強震也引發建築工程和偷工減料的質疑，土耳其司法部長波斯達格（Bekir Bozdağ）16日表示，已逮捕至少54名相關人等。聯合國14日宣布撥款3.97億美元（約新台幣120億元）援助敘利亞，聯合國秘書長16日宣布籌資10億美元（約新台幣300億元）援助土耳其。

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