40年後再遇國中女神　他示愛10次被拒還要罰2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

台南方姓男子2022年6月間巧遇國中同學小美（化名），他有意追求，並在同年6月至9月間透過LINE傳送訊息要求約會，次數多達10次，但都被拒絕，他還跟著女方前往菜市場，甚至打開車門進入女方車子的後座，結果反而害自己吃上官司，被台南地院法官依跟蹤騷擾罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲方男想送禮物給小美，卻把對方嚇壞。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK，與本文當事人無關。）

判決書中提到，方男與小美是國中同學關係，雙方40年後再次相遇，他有意追求，於是在2022年6月底至7月初跟著對方前往菜市場，並搶著付買東西的錢；同年9月8日他又跑去菜市場找人，小美開車想要離開，他竟然自行打開車門進入後座，被趕下車後，改成駕駛自己的小客車一路尾隨；同年9月25日他前往小美的必經之路守候，想送給對方一份禮物。

除此之外，方男在2022年6月至9月間曾透過LINE傳訊息給小美，反覆要求約會、聯繫，次數多達10次，加上這段期間的盯梢、守候、尾隨等行為，反而讓女方心生畏懼，嚇得趕緊前往警局報案。

方男挨告之後，坦承的確有在上述時間做出上述行為，但針對小美指控他在2022年11月間曾有3天前往菜市場堵人一事，堅決否認，「我是每天早上要去那邊的超商拿咖啡，我在那邊有寄杯，我這3天不是要去找她。」

台南地院法官認為，方男有意追求小美，卻為了滿足自身私慾，違反女方意願反覆騷擾、接近，考量到他至今仍未與女方達成和解並取得原諒，最終依跟蹤騷擾罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。