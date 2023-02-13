司機上廁所撿到LV皮夾「吐16字」　反賠1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

53歲蘇姓貨車司機去年10月22日開車進入高速公路北向284公里處的新營服務區，並在廁所前方的空地撿到一個LV皮夾，他聲稱「我撿起的錢包，是我掉落在地上的錢包」，但檢警調閱監視器錄影畫面追查，發現他根本沒有遺失錢包。台南地院法官審理後，依涉犯侵占遺失物罪，判處蘇男罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲蘇男撿到徐男的LV皮夾，卻聲稱是自己掉落的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，蘇男去年10月22日傍晚6時許駕駛貨車進入新營服務區，下車後步行前往廁所，並在廁所前方空地撿到一個LV皮夾，裡面放有徐姓男子的郵局金融卡、健保卡、悠遊卡、居留證以及現金1萬1000元。

失主徐男發現皮夾遺失之後，急得立刻報警；警方調閱服務區內的監視器錄影畫面，很快便循線找上蘇男。然而，蘇男被逮時承認的確有在廁所前撿到錢包，但強調「我撿起的錢包，是我掉落在地上的錢包」。

不過，檢警再次檢視相關監視器畫面，確認蘇男在皮夾掉落之前，從未經過廁所前方的空地，後來他彎腰將皮夾撿起，也沒有看到有任何物品從他身上掉落至地面，上述說法顯然是事後的卸責之詞，不足採信，訊後依法將他起訴。

台南地院法官考量到蘇男的犯罪動機、手段、侵占遺失物價值（徐男聲稱損失2萬8300元）等因素，加上他至今未與徐男達成和解並獲得原諒，最終依涉犯侵占遺失物罪，判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。