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社會 社會焦點 保障人權

18歲金孫2個月掏空112萬養老金　阿嬤心碎嘆：曾幫繳9千罰單

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名阿嬤去年7月發現自己的銀行帳戶短少112萬元，急得報警，沒想到警方循線一查，盜領存款的人竟然就是阿嬤的18歲孫子楊男，他利用暑假2個月的時間提款30次，讓得知真相的阿嬤相當傷心，最終決定提告。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊男2個月內從阿嬤的帳戶中盜領30次。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，楊男原本與阿嬤同住，他知道阿嬤將銀行提款卡放在哪裡，也因為曾陪同阿嬤去辦理網路銀行功能，所以知悉提款卡密碼以及網路銀行的登入帳號、密碼，去年6月21日他趁著阿嬤熟睡時，偷偷拿走提款卡，分成2次盜領1萬元。

接下來2個月的時間內，楊男分成9次前往ATM提領阿嬤帳戶內的養老金，總計領走68萬元；接著，他透過手機上網，擅自登入阿嬤的網路銀行帳號，分成19次將帳戶內的錢轉而匯入自己的帳戶，總計獲得44萬元。

阿嬤發現銀行帳戶內的存款短少，急得馬上報警，沒想到警方循線一查，抓到的竟然她自己的金孫。檢警調查發現，該名阿嬤相當疼愛孫子，曾經因為楊男沒錢繳9000元的罰單，她便自掏腰包幫忙繳清罰款，沒想到如今連養老金也被孫子盜領。

阿嬤最終決定大義滅親，對孫子提出刑事告訴並附帶民事求償。台南地院法官日前審理後，認為楊男法治觀念薄弱，顯然欠缺對他人財產權的尊重，考量到他犯罪後坦承犯行，態度尚可，但尚未賠償阿嬤的損失，於是依以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，另依非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄取財罪，判處3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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