第二春老婆落跑4年！他要求前妻3子女扶養　1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

74歲老翁阿茂（化名）35年前與第一任妻子離婚，後來與一名大陸籍女子結婚，沒想到對方離台滯留大陸4年，至今未歸，他無工作也無收入，因此決定向與前妻所生的3名子女提告要求給付扶養費。台南地院法官經調查發現，阿茂年輕時並未對3名子女盡到扶養義務，如今若要求子女負擔他的扶養費，顯然有失公平，最終裁定駁回。

▲阿茂年輕時未盡責照顧妻兒，老了卻要求子女扶養自己。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿茂在判決書中主張，自己已經是74歲高齡，難以找到新工作，目前無業、無收入，也沒有財產可供維持生活，他雖然在1988年間與第一任妻子離婚，但2人之間育有3名子女，考量到2007年間再婚的第二任妻子已經離台滯留大陸4年，至今未歸，難以要求對方負擔扶養費，因此決定向3名子女提告要求按月給付7006元的扶養費。

3名子女則表示，父親與母親結婚之後，並未盡到為人夫、為人父的責任與義務，不僅沉迷賭博、結交多名女友，還向母親索討金錢去簽賭、還債，甚至動手家暴，他們從小均由母親扶養照顧，年紀稍長也是靠半工半讀養活自己，出社會後便自力謀生，工作賺錢養家，從未接受父親任何資助，因此不願意給付扶養費，同時希望法官免除他們對父親的扶養義務。

台南地院法官經調查確認，阿茂110年度的稅務電子閘門財產所得調件明細表記載，他的所得給付總額為3萬元，名下有田賦1筆，財產總額為1萬2032元，並自2021年1月起每個月領取中低收入老人生活津貼3879元，還有老年年金給付1147元，確實不足以維持生活。

然而，法官接著表示，阿茂自子女出生到成年以前，確實都沒有盡到扶養義務，這一點前妻到庭證述明確，他本人也沒有異議，如今若要求子女們負擔對他的扶養義務顯然有失公平，最終裁定駁回告訴，並准許免除子女對他的扶養義務。

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