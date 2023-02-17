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彰化人夫上大號竟「記憶消失3小時」　失神狂問老婆：我在哪裡？

▲▼彰化男上大號竟「記憶消失3小時」　失神狂問老婆：我在哪裡？。（圖／彰化醫院）

▲劉男上廁所後突然失憶，不僅雙眼無神，且頻頻詢問重複問題。（圖／彰化醫院）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化縣52歲劉姓男子近日中午上完大號後，突然失憶，且雙眼無神，頻頻問家人相同問題。家人擔心是中風，趕忙將人送醫救治，直到留院觀察近3小時，劉男才漸漸回神，還一臉不解地問「我為什麼在這裡？」毫無這段時間的記憶。對此，彰醫神經內科主任連宮瑩研判，這應是罕見的「暫時全盤性失憶症」。

家住員林的劉男日前上完大號後，雙眼無神，頻問老婆「今天是幾號？」、「我吃飯了嗎？」但無論家人如何反覆回答，劉男仍重複提問，彷彿變了一個人。家人擔心他可能因大便太用力引發中風，趕緊將人送往彰化醫院，但劉男到院後仍不停問「我在哪裡？」

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當時醫院對劉男進行電腦斷層及抽血等檢查，結果都很正常，直到留院觀察近3小時後，劉的思緒才慢慢恢復，但他對自己身處醫院感到疑惑不已，還反問在場眾人「我為什麼在這裡？」完全不記得過去3小時發生什麼事，連進一步的神經內科檢查也無任何發現。

劉男回診時表示，他工作穩定，沒有太大生活壓力，腦部也沒受過撞擊，只記得事發當天中午飯後去廁所大便，之後的事都不記得了。

▲▼彰化男上大號竟「記憶消失3小時」　失神狂問老婆：我在哪裡？。（圖／彰化醫院）

▲神經內科主任連宮瑩研判，劉男情況應是罕見的「暫時全盤性失憶症」。（圖／彰化醫院）

對此，內科主任連宮瑩認為，患者清醒，卻無法記憶，還重複問同樣的問題，事後卻不記得這段時間發生的事，且經檢查排除中風、癲癇、頭部外傷、腦出血，因此研判是「暫時全盤性失憶症」（transient global amnesia），在臨床上並不多見，通常不會有大的後遺症。

連宮瑩指出，短暫失憶也可能是癲癇，但那通常只有短暫幾秒鐘；如果中風，通常會有血管阻塞或出血點，也會伴隨語言及肢體障礙；如果是重大事故引發，通常也不會短時間就恢復，因此在生理檢查都正常的情況下，排除了上述可能。

連宮瑩表示，發生暫時全盤性失憶症的原因並不明確，可能起因於腦部短暫缺血或缺氧，當血流及氧氣供給穩定後就會恢復。臨床上，心理壓力大及身心焦慮者比較容易發生。至於這起個案，可能是患者上廁所時膀胱用力，迷走神經反射，使其血壓下降，才引起腦部短暫缺血。

 
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