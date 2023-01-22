RSV病毒大流行！　小兒科醫警告：避免帶2歲以下嬰幼兒外出人擠人　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有名1歲半的女嬰日前高燒、多痰、呼吸快並有哮鳴聲，服藥仍未改善，確診為感染呼吸道融合病毒(RSV)，所幸緊急住院5天才回穩，彰化醫院小兒科主任馬瑞杉呼籲家長，現正是RSV大流行，過年假期，2歲以下嬰幼兒儘量不要帶到人多處，大人要勤洗手，嬰幼兒除了感冒症狀之外，若出現痰多及喘鳴，一定要馬上就醫。

▲彰化醫院呼籲過年期間嬰幼兒應減少到人多的地方。（圖／彰化醫院提供）

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女嬰媽媽表示，看到孩子那麼喘，又出現哮鳴聲，心裡就覺得很痛苦，好想幫孩子喘氣。一開始還以為是簡單的感冒，沒想到會那麼嚴重。

▲彰化醫院小兒科主任馬瑞杉呼籲過年期間嬰幼兒應減少到人多的地方。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉表示，RSV是藉由飛沫或接觸傳染的病毒，入秋以來，各地的幼兒病例逐漸增加，病程通常快速猛烈，如果沒注意，可能引發嚴重呼吸衰竭，甚至併發腦炎或心肌炎，危及生命。

馬瑞杉指出，RSV感染症狀如同一般感冒，較大的差別是感冒常是上呼吸道感染，免疫力或搭配支持性治療，通常幾天就會慢慢改善。RSV則常是下呼吸道感染，入侵支氣管，誘發哮喘，痰會很多，引發急性支氣管炎、肺炎，尤其好發在2歲以下嬰幼兒，病況比較嚴重。

▲彰化醫院呼籲外出家長返家要洗手。（圖／彰化醫院提供）

馬瑞杉說，由於目前RSV疫苗由各大藥廠研發中，有可能很快問世，目前僅能事先使用單株抗體來進行預防，抗體費用相當高且必須每個月施打一次。健保已針對特殊條件的早產兒和心臟病童給付最多6劑，以防感染引發重症，其他嬰幼兒若要施打，目前還須自費。

馬瑞杉強調，在年節期間，2歲以下的嬰幼兒儘量不要帶到人多的公共場合；大人在外要戴口罩，回家後要馬上清潔雙手，避免將病毒帶入家門。