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不知懷孕！女工上廁所5分鐘「產下一子」　老公看傻：以為絕經了

▲▼女工人幹活時在廁所5分鐘產子。（圖／翻攝自猛獁新聞）

▲女工人幹活時在廁所5分鐘產子。（圖／翻攝自猛獁新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北廊坊9日驚傳一名女工人幹活時在廁所5分鐘產子，引起廣泛熱議。對此，丈夫呂先生稱，曾買驗孕棒測試過3次，都顯示是一道杠，便沒太在意，之後因為疫情也沒去醫院做檢查，妻子說她沒啥感覺，都以為是絕經了，準備之後再去醫院檢查，沒想到會突然生出孩子。

據猛獁新聞援引《千里眼》報導，8日在河北廊坊，女工人幹活時在公司廁所5分鐘產子，引發關注。

知情人程先生表示，公司有一面牆受損了，找了一男一女2名工人過來修牆，女工人幹活途中去了衛生間，「然後她一會就開門叫她老公，5分鐘後就聽到一個小孩在哭。」

程先生稱，「看到女工人生了孩子，大家就趕緊找了一個毯子把孩子裹起來，隨後撥打了急救電話，醫生過來後幫剪斷臍帶，這個生孩子的人像沒事人一樣，就抱著孩子走了。」

▲▼女工人幹活時在廁所5分鐘產子。（圖／翻攝自猛獁新聞）

程先生指出，「40多歲，也看不出來是個孕婦，一點也沒顯懷。」據悉，這次生的是她家的第三個孩子，本人和她丈夫都說不知道懷孕了，曾用試紙測試沒測出來。

丈夫呂先生稱，曾買驗孕棒測試過3次，都顯示是一道杠，驗孕棒也是在正規藥店買的，沒太在意是否過期，目前不清楚哪里出現問題。

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