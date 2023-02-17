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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首戰能順利上台？新揆陳建仁赴立院施政報告　各黨甲級動員備戰

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第7會期今（17日）開議，新任行政院長陳建仁首度赴立院施政報告並備質詢，政院昨已將陳建仁施政內容報告送抵立院，而國民黨立院黨團已經放話杯葛陳揆上台，其他三黨則反彈，認為隨便找理由杯葛非全國人民樂見。各黨都甲動備戰，煙硝味十足，陳建仁是否能順利上台報告也成各界關注焦點。

立委費鴻泰15日接受專訪時，表示民進黨要處理黑金治國、論文抄襲、高端等爭議，且立法院即將開議，國民黨一定會針對這部分質詢。費也說，17日立院開議陳建仁會上不了台，因為民進黨很多問題都還沒有給予答覆。

而國民黨立法院黨團總召曾銘宗15日也透露將杯葛陳建仁施政報告；曾說，過去馬政府8年，民進黨從未讓任何一位閣揆順利做施政報告，「這是他們自己留下的慣例」。

對於藍營揚言杯葛，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團應該要適可而止，若是為了杯葛而杯葛，社會大眾都看在眼裡，民進黨團將見機行事，期待能夠順利完成議事程序，在野黨如果有什麼針對性的問題，可以藉總質詢的機會進行政策攻防或辯論。

對於杯葛是民進黨慣例說法，鄭運鵬表示，國民黨也自知理虧，才把問題推給民進黨慣例，但他們過去曾杯葛前行政院長蘇貞昌高達13次，這應該是國民黨惡習。

鄭運鵬強調，民進黨過去在野人數少，但一定師出有名，只要達到目的就理性退場，但國民黨顯然並非如此，隨便找到理由就杯葛，並非全國人民樂見，且這次總質詢是朝野協商結果，國民黨也有簽字，現在又要杯葛完全講不過去，希望按照協商結論進行。

對於藍營放話杯葛，時代力量黨團直言，看不出國民黨杯葛理由何在。民眾黨立委陳琬惠則指出，國民黨一直以來，欠缺議題上的努力，每每碰到爭議，就想杯葛、干擾會議流程，這不是立委的責任，一方面這樣的作為除了作秀，也是讓民進黨不用深刻的面對人民的問題。國民黨不能總是期盼能以這種獵奇的行徑，繼續吸引媒體的目光於人民的注意。

陳琬惠呼籲，國民黨內立委應一同遏止作秀歪風，每個立委辦公室都一定有優秀的法案助理與工作人員。對於人民都關心的議題，有非常多的疑問與質詢，要讓我們的陳院長，面對人民內心的疑問，作出回應。

陳琬惠批評，若要成為一個稱職的代議士，不就應該要用專業的問政，來讓國家治理的問題清明，在事實的基礎上問政，尋求人民更好的生活改變。但這幾年每每遇到重要問題，像是萊豬爭議那般，一個裝瘋、一個賣傻，讓立院變後院，問政變潑婦罵街、街痞打架，又該如何人民有知的權利？
 

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