以執政為目標！柯文哲撇除副手傳言　向黨員宣誓「2024拚到底」

▲民眾黨主席柯文哲參拜朝天宮。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

2024年總統選舉話題開始炒熱，鴻海集團創辦人郭台銘頻頻現身螢光幕前，擾動國民黨整體布局，使第三勢力連帶受到影響。近期不斷傳出，民眾黨主席柯文哲對於選總統抱持開放態度，參選意志未若過去堅定，但據了解，柯文哲近來在內部會議中向黨內地方幹部宣示，2024總統大選絕對會拚到底、以執政為目標，喊話務必要團結全台黨員。

柯文哲在卸下台北市長身分後，回歸民眾黨主席，無視一身輕的他近來參與白沙屯媽祖繞境活動，深入地方與基層支持者直接互動，不僅是為了明年大選試水溫，也頗有預先到基層固樁的意味。

儘管正參與繞境活動，但柯文哲仍未放下台北的黨務，不時會透過視訊方式與幹部開會。據了解，柯文哲有感於近來總統話題紛擾，甚至傳出不排除當副手等傳言，為了避免重蹈2020的覆轍，柯16日在組織部會議中，向所有的黨部主委宣示，2024大選絕對會拚到底、以執政為目標，團結全台黨員。

而黨內至今也以柯文哲競選總統方向努力，目前未討論擔任副手議題，因此柯文哲日前才會稱，當副手或行政院長消息是「政治上認知作戰」；且柯文哲近期於白沙屯媽祖遶境時，受到不少熱情民眾歡迎，被要求簽帽子、衣服時，就算一旁幕僚阻擋，柯文哲仍主動拿起麥克筆回應，替2024總統大選增添信心。

面對是否認為自己是2024關鍵力量？柯文哲16日下午與雲林縣長張麗善參拜朝天宮時回應，自己也要努力，「我不會坐在那裡就變成關鍵勢力，還是要每天認真做事」。

另外關於郭台銘選總統相關議題，柯文哲僅稱自己與對方時間錯開，要等到白沙屯媽祖遶境結束後再說；至於郭台銘會不會對他造成很大威脅，柯文哲僅簡短地說「不會」。