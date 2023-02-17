沱江級軍艦「旭江艦」命名下水　取名來自基隆河川

▲海軍第三艘「高效能艦艇（沱江級巡邏艦）」命名為「旭江」。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

海軍第三艘「高效能艦艇（沱江級巡邏艦）」16日下水，命名為「旭江」，取自基隆市旭川河，意涵在期望該艦如初升旭日，日漸強盛。

根據《軍聞社》報導，海軍、中科院及龍德造船廠16日共同舉行「海軍高效能艦艇第三艦命名暨下水典禮」，海軍副司令胡展豪中將伉儷、中科院王副院長、龍德公司董事長黃守真等人一同出席，見證「國防自主」、「國艦國造」政策向前持續邁進。

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典禮中由胡展豪同夫人周女士，致頌詞及命名，軍艦拉下紅布簾顯現艦名「旭江軍艦」及舷號621，接著由周女士進行擲瓶儀式。

胡展豪致詞時指出，「旭江軍艦」為高效能艦艇第三艦，該艦於110年12月28日開工，並於111年3月31日安龍，今在團隊努力下，達成了「命名暨下水」重要建造節點，海軍、中科院及造船廠全體人員的努力，都是國艦國造持續邁進的重要關鍵，他對所有造艦的參與者，表達由衷的感謝之意。

胡展豪強調，「高效能艦艇」的命名暨下水典禮，向國人展現出海軍持續提升戰力及捍衛國家安全的決心，更證明推動國防自主政策，可以為國內產業經濟成長及創新技術提供平臺，讓產業始終保有競爭力，同時創造出「提升國軍戰力」、「強化研發能量」及「帶動產業發展」的三贏局面。

報導也指出，「旭江軍艦」是經由去年網路命名票選而來，「旭江」取自基隆市旭川河，意涵在期望該艦如初升旭日，日漸強盛；胡展豪表示，每一艘新造艦，都被賦予防衛作戰、海洋戰略的使命與任務，當為軍艦命名後，代表她即將開始捍衛海疆、守護國家安全。