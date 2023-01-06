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美艦穿行台海　張競揭美海軍新聞稿「international waters」不見了

▲▼ 鍾雲號驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者魏有德／綜合報導

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon, DDG-93）在當地時間5日穿行台灣海峽。對此，解放軍東部戰區今（6）日回應，東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。根據第七艦隊的新聞稿，中華戰略學會研究員張競發現，「international waters」（國際水域）一詞不見了，美軍定位台灣海峽的用詞已然變化。

▲▼ 中華戰略學會研究員，前中華民國海軍中權軍艦艦長張競 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略學會研究員，前海軍中權艦長張競 。（圖／記者任以芳攝）

張競表示，2022年6月12日《彭博社》曾刊文指，美方堅稱臺灣海峽是「international waters」，大陸外交部發言人汪文斌曾稱，台灣海峽最窄處約70浬，最寬處約220浬，「根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。此外，國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操弄涉台問題，威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。」

張競指出，當時美方政府官員亦曾提出反擊，並且分別重申臺灣海峽是international waters，或是提出international strait等不同說法，「當時我還找到證據，證明美國與中國大陸還曾經為此等爭議，在我曾就讀過之美國海軍戰爭學院開過研討會，美方曾經留下過白紙黑字證據，承認使用international waters確有不當，當事者目前還在美國海軍戰爭學院任教。」
當時張競曾斷言，美軍勢必會放棄使用international waters來定位台灣海峽，而且中國大陸所表達觀點確實是站得住腳，美國必然會對此退讓。

張競以這次鍾雲號穿行台海，美軍太平洋艦隊指揮部代轉第七艦隊的新聞稿自證當初的判斷無誤，新聞稿內「international waters」字樣不見了，並且強調「The ship transited through a corridor in the Strait that is beyond the territorial sea of any coastal State.」。

張競認為，「講道理永不寂寞，如今美軍新聞稿證明美國確實明白自己理虧，只是國內那些只知扈從美國的和音天使，能否理解到自己已經在華盛頓急轉彎時，被慘慘地甩下車呢？」

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