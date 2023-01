美艦穿行台海　張競揭美海軍新聞稿「international waters」不見了

▲美海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號。(圖/翻攝自美國海軍官網)

記者魏有德/綜合報導

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號(USS Chung-Hoon, DDG-93)在當地時間5日穿行台灣海峽。對此,解放軍東部戰區今(6)日回應,東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒,一切動向盡在掌握。根據第七艦隊的新聞稿,中華戰略學會研究員張競發現,「international waters」(國際水域)一詞不見了,美軍定位台灣海峽的用詞已然變化。

▲中華戰略學會研究員,前海軍中權艦長張競 。(圖/記者任以芳攝)

張競表示,2022年6月12日《彭博社》曾刊文指,美方堅稱臺灣海峽是「international waters」,大陸外交部發言人汪文斌曾稱,台灣海峽最窄處約70浬,最寬處約220浬,「根據聯合國海洋法公約和中國國內法,台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸,依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權,同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。此外,國際海洋法上根本沒有國際水域一說,有關國家聲稱台灣海峽是國際水域,意在為其操弄涉台問題,威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。」

張競指出,當時美方政府官員亦曾提出反擊,並且分別重申臺灣海峽是international waters,或是提出international strait等不同說法,「當時我還找到證據,證明美國與中國大陸還曾經為此等爭議,在我曾就讀過之美國海軍戰爭學院開過研討會,美方曾經留下過白紙黑字證據,承認使用international waters確有不當,當事者目前還在美國海軍戰爭學院任教。」

當時張競曾斷言,美軍勢必會放棄使用international waters來定位台灣海峽,而且中國大陸所表達觀點確實是站得住腳,美國必然會對此退讓。

張競以這次鍾雲號穿行台海,美軍太平洋艦隊指揮部代轉第七艦隊的新聞稿自證當初的判斷無誤,新聞稿內「international waters」字樣不見了,並且強調「The ship transited through a corridor in the Strait that is beyond the territorial sea of any coastal State.」。

張競認為,「講道理永不寂寞,如今美軍新聞稿證明美國確實明白自己理虧,只是國內那些只知扈從美國的和音天使,能否理解到自己已經在華盛頓急轉彎時,被慘慘地甩下車呢?」